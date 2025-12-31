Hold Alapkezelő: másodszor is jó volt devizában ülni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a HOLD Alapkezelő írása olvasható:

"A változás: A Mikulás rally (még) várat magára, csak a forintban vette észre először az MNB (a kormány), majd a piac, hogy az export szektort nem lehet feláldozni a carry trade oltárán, úgyhogy volt egy minimális forint gyengülés - így a tavasz után idén másodszor is jó volt devizában ülni. Szóval változás se a piacokon, se a portfólióban nincs. Majd jövőre.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 0%

EUR kitettség: 35%

USD kitettség: 35%

Egyéb devizás kitettség: 30%

