Megsúgták a magyar profik: ilyen portfólióval érdemes most nekimenni az új évnek

Növekvő kockázatvállalást hozott az idei év a magyar portfóliómenedzserek körében, míg a forinttal kapcsolatban a többség egyre pesszimistább – derül ki a friss ajánlókból, melyeket olvasóink számára készítettek az alapkezelők képviselői. Év végi utolsó írásaikban a profi befektetők levonják a 2025-ös tanulságokat, és azt is elárulják, mennyi részvényt, kötvényt, aranyat vagy akár kriptót tartanának a portfóliójukban az új év kezdetén.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a december végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Hold Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Pozitív hónapjuk, sőt évük volt a nemzetközi részvényeknek – értékelnek hó végi írásaikban a magyar alapkezelők képviselői, habár igazi Mikulás-rali helyett inkább egy visszafogott decemberi emelkedésről beszélhetünk. Karácsony ünnepe gyakorlatilag új csúcsot hozott a legfőbb amerikai tőzsdeindexben – amennyiben eltekintünk attól, hogy mi történt a dollárral a mögöttünk hagyott évben.

Az elsődleges húzóágazatnak tekinthető tech-szektor egyelőre erősnek tűnik, az AI-lufi kidurranása idén nem következett be,

így a 2026-os év is bőven tartogathat izgalmakat.

A Fed az amerikai munkaerőpiaci adatokra is fókuszálva a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatvágást hajtott végre, míg januárban kisebb az esély egy újabb vágásra. A dollár 1,17-os szint fölött jár az euróval szemben – ilyen év végi helyzetet nem sokan jósoltak az év elején. (A dollár-forint árfolyam januárban 400 fölött is volt, ma 330 alatt helyezkedik el, ez értelemszerűen visszafogta a forintban kifejezett hozamokat.)

Az európai gazdaságban stagnálás mutatkozik, különösen az autóipar egy helyben toporgása okozhat fejfájást a döntéshozóknak. A nyugat-európai részvények kisebb emelkedésen vannak túl, míg a kelet-közép-európai régió (például Lengyelország) piacai felülteljesítenek. Az év egyik legfontosabb eseménye volt, hogy eltörölték a német adósságféket, így megnyílt a tér a hatalmas állami költekezés előtt, ebből az elsők között profitálhat a védelmi szektor. Az orosz-ukrán háborúban kialakuló lehetséges fegyvernyugvás még tovább fűthetné a befektetők optimizmusát – mutatnak rá a portfóliómenedzserek.

Magyarországon sem telt eseménytelenül a december: a BUX index szépen emelkedett, miközben a Magyar Nemzeti Bank a korábbinál kevésbé szigorú hangnemet ütött meg, a kommunikáció szintjén megjelent a jövőbeni potenciális monetáris lazítás – több se kellett a forintnak, decemberben 390 fölé gyengült az euróval szemben. Az év egészét persze a forint erősödése határozta meg, ezt a nemzetközi összevetésben is magas kamatszint és a „carry trade”-ben utazó spekulánsok pozíciói is támogatták. A profik viszont figyelmeztetnek: a választások közeledtével növekedhet a forint volatilitása – a költségvetési hiány alakulását egyelőre komoly kérdőjelek övezik.

A decemberi események hatására a portfóliómenedzserek lényegében nem változtattak az előző hónap végén látott, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión. Fennmaradt az idén ősszel kialakuló, azelőtt rég nem látott nagyságú kockázatvállalás: az aktuális közös portfólióban a fejlett piaci részvények őrzik vezető pozíciójukat (jelenlegi súlyuk 18,9%), a második helyre a magyar kötvények futottak be (15,3%). A harmadik és negyedik helyet a nemzetközi kötvénykitettség (14,8%), illetve az abszolút hozamú stratégia (12,5%) foglalják el.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve jelenleg 12%-ban pénzpiaci kitettségből áll, hasonlóan a múlt havi szinthez képest. A kötvénysúly továbbra is rendkívül alacsony szinten, 30%-on maradt,

a részvények részaránya pedig 34%-on stabilizálódott, ezzel megtartva a közelmúltban megszerzett vezető súlyt a portfólión belül.

Az alternatív befektetések tartását jelenleg 24%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.

Megfigyelhető, hogy a 2025-ös év során a kötvények részaránya látványosan csökkent, 36%-ról 30%-ra, ebből részben a pénzpiaci kitettség, részben a részvénykitettség profitált, bár előbbinek historikusan még mindig kicsi, utóbbinak pedig szokatlanul nagy a súlya a közös portfólión belül. Az alternatív befektetések a maguk 24%-os súlyával pontosan ugyanott helyezkednek el, mint egy évvel ezelőtt.

A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A december végi pillanatkép szerint

a portfóliómenedzserek 46,1%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget, ez a második legalacsonyabb érték a mérés kezdete óta,

csupán szeptemberben volt ennél is kisebb a forint ajánlott súlya.

A profik jelenleg a múlt havival szinte megegyező arányban, 27,2%-ban tartanák euróban a pénzt, a dolláros kitettséget is csak minimálisan növelték, egy hónap alatt egytized százalékponttal. Az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya jelenleg 9,8%, ez a valaha mért legmagasabb érték.

Érdekesség, hogy április vége óta a forintból kissé kiszerettek a profik, több mint 4 százalékponttal csökkentették a súlyát, mialatt a dolláros kitettség 13%-ról közel 17%-ra emelkedett.

A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes figyelembe venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók csupán tájékoztató jellegűek, és nem feltétlenül tükrözik az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

