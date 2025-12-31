OTP: az első negyedévben volatilis piacra számítunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Látványos Mikulás-rally helyett visszafogott emelkedéssel végződik az év. Az AI szektor megtérüléssel kapcsolatos aggályai a technológiai szektort visszahúzták, jelentős piaci megingás azonban továbbra sem következett be, inkább átsúlyozás volt megfigyelhető a piacon. A decemberi, vártnál lazább körítésű FED kamatcsökkentés kedvező hatásai sem maradtak el, így pozitív hónapot zárnak a részvénypiacok. Az év eddigi trendjéhez hasonlóan újfent amerikai alul- és feltörekvő piaci felülteljesítés volt megfigyelhető.

Összességében jó évet zártak a részvények, így az idei évet végig kísérő medve hozzáállásunk nem volt kifizetődő. A fő mozgatórugó AI mániával kapcsolatos szkepticizmusunk (utólag) nem igazolódott, de hajlunk rá, hogy csak korainak bizonyult. A megtérülési félelmek erősödése, valamint a chipszektorban felerősödő verseny és így szűkülő marginok kellő indokkal szolgálnak az óvatos pozicionáltság fenntartásához.

A fejlett kötvénypiacokon 15-20 bázispontos hozamemelkedést láthattunk. Az európai hozamokat a holland nyugdíjpénztárak jövő évtől hatályos átalakulása tartotta lázban, a kötvénysúlyozás általános csökkentésétől, ezáltal eladói nyomástól tartva a hosszú hozamok évközi csúcsaik környékére tértek vissza. Ezeken a szinteken taktikailag növeltük a német hosszú állampapír kitettségünket, 15-20 bázispontos sávot tervezünk lekereskedni. A középtávú várakozásunk változatlan, a hozamgörbék meredekebbé válására számítunk. Monetáris oldalról a tavasszal érkező új FED elnök személye, és az intézmény függetlenségével kapcsolatos megítélések lesznek ismét fókuszban. Fiskális oldalról érdemi változásra nem számítunk: Amerikában ősszel félidős választások lesznek, ennek fényében nagy valószínűséget költségvetési megszorításhoz nem társítunk. Európában pedig a német élénkítő intézkedések mellé a védelmi kiadások megugrása is folytatódni fog. Előretekintve mindezek fényében az aktív kereskedésnek kedvező időszak fennmaradására számítunk.

Itthon a novemberi hozamemelkedő epizódot teljes egészében ledolgozta a piac. A jegybank inflációs várakozásainak lefelé módosítása újabb munícióval szolgált a kötvényvásárlóknak, így ismét az őszi mélypontok közelében van a 10 éves állampapír hozam. Ezt kihasználva az előző hónapban nyitott pozíciót közel 30 bázispontos hozamcsökkenést követően le is zártuk. Az első negyedévben volatilis piacra számítunk, a választáshoz közeledve esetleg felerősödő zajt szintén opportunista módon igyekszünk felhasználni."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ