  • Megjelenítés
Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás
Befektetés

Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás

Portfolio
Kezdd az új évet tudatos pénzügyi tervekkel! Első újévi online előadásunkon megmutatjuk, hogyan tűzhetsz ki reális befektetési célokat 2026-ra, és milyen stratégiákkal érheted el őket. Csatlakozz, és indítsd az évet tudatos pénzügyi döntésekkel!
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az újévi pénzügyi fogadalmak gyakran ott csúsznak el, hogy túl általánosak. „Majd befektetek.” „Jobban figyelek a pénzemre.”

A tőzsdén viszont nem elhatározások, hanem konkrét döntések számítanak: milyen eszközökre figyelsz, milyen gazdasági fordulatokra készülsz, és mi az, ami akkor is működik, ha a környezet változik.

Soron következő online előadásunk ezekre a kérdésekre ad gyakorlati válaszokat, kifejezetten tőzsdei szemlélettel, kezdők számára is érthetően.

Az előadás nem konkrét részvénytippeket ad, hanem gondolkodási keretet:

Még több Befektetés

Megsúgták a magyar profik: ilyen portfólióval érdemes most nekimenni az új évnek

OTP: az első negyedévben volatilis piacra számítunk

MBH: teljesen forintra állnánk vissza

– mikor van értelme részvényben gondolkodni,

– mikor indokolt defenzívebb eszközöket választani,

– hogyan viselkednek különböző szektorok eltérő gazdasági helyzetekben,

– mi a szerepe az ETF-eknek egy kezdő portfólióban,

– növekedési és osztalékfizető részvények közti különbségek.

Ami állandó:

– a kockázatkezelés alapvető,

– a diverzifikáció elengedhetetlen,

– a következetesség fontosabb az időzítésnél,

– a türelem hosszú távon versenyelőny.

Az előadás segít rendszerszinten gondolkodni, hogy 2026-ban ne ösztönből, hanem tudatos stratégiával hozz befektetési döntéseket.

További információ és regisztráció ITT.

Időpont: 2026. január 4. 19:00–19:45

Formátum: online előadás

Ajánlott szint: kezdő

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Így adózunk 2026-ban
Megsúgták a magyar profik: ilyen portfólióval érdemes most nekimenni az új évnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility