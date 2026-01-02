Pluszban kezdik az évet a tőzsdék

A Nasdaq vezetésével húz Amerika
A Nasdaq 1, az SP 500 pedig 0,4 százalékos pluszban kezdi a 2026-os évet. A Dow kissé alulteljesít, 0,2 százalékos mínuszban van az index.
Csökkentek a pálmaolaj-jegyzések
Csökkentek a malajziai pálmaolaj határidős jegyzései pénteken, 2026 első kereskedési napján, miután a befektetők feldolgozták a gyenge exportadatokat, és a decemberi termelési statisztikákat várták.
Mérsékelt emelkedés jellemzi az európai tőzsdeindexeket
Az európai részvénypiacokon összességében emelkedő mozgás látható, a vezető indexek mind pluszban állnak.
- Az FTSE 100 index aktuális értéke 9 993,3 pont, ami 0,62 százalékos emelkedést jelent.
- A DAX index 24 601,0 ponton áll, ez 0,45 százalékos növekedésnek felel meg.
- A CAC 40 index értéke 8 190,1 pontra emelkedett, ami 0,50 százalékos erősödést mutat.
A francia BMI nőtt, az olasz csökkent
A francia feldolgozóipar decemberben három és fél éve nem látott ütemben bővült, elsősorban az erős exportnak köszönhetően – derül ki az S&P Global pénteken publikált felméréséből. Ezzel szemben Olaszországban decemberben visszaesett a feldolgozóipar teljesítménye.
Hihetetlen rekordot döntött a brit tőzsde
A londoni FTSE 100 index pénteken először lépte át a szimbolikus, 10 000 pontos határt. A rekord jól tükrözi a világszerte tapasztalható tőzsdei fellendülést.
Enyhe pluszban állnak a nyitva tartó európai piacok
- A londoni FTSE 100 index 9 969,67 ponton jár, ami 0,39 százalékos emelkedésnek felel meg.
- A frankfurti DAX index értéke 24 534,98 pont, ez 0,18 százalékos erősödést jelent.
- A párizsi CAC 40 index 8 159,37 ponton áll, ami 0,12 százalékos növekedésnek felel meg.
A páneurópai Stoxx 600 index 0,2%-os emelkedéssel indította a pénteki kereskedést, a legtöbb szektor és a főbb tőzsdék pozitív tartományban mozogtak.
A befektetők a csütörtöki újévi szünet után tértek vissza a piacokra, amelyek kiemelkedő éves teljesítményt nyújtottak 2025-ben.
A nemesfémek folytatták tavalyi felfelé ívelő trendjüket. Az arany spot ára 1,6%-kal emelkedett, elérve a 4385,4 dollárt unciánként, míg az ezüst ára több mint 4,3%-kal ugrott meg, 74,34 dollárra unciánként. Az arany és az ezüst 1979 óta a legjobb éves teljesítményüket nyújtották tavaly, amit az amerikai kamatcsökkentések hatása, a vámfeszültségek, valamint a tőzsdén kereskedett alapok és a központi bankok erős kereslete támogatott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Lakóépületet rakétáztak az oroszok, sok a sérült
Két rakétát lőttek ki.
Csak nagyon ritkán történik ilyen, máris óriási a káosz a fővárosban
Rendkívüli fennakadásokra kell számítani.
Erős üzenetet küldött Trump: készen állunk az indulásra
Súlyos megtorlással nézhet szembe Irán.
Fontos megbeszélés vár Erdoganra
Trumppal fognak egyeztetni telefonon.
Nagy bejelentést tett Zelenszkij!
Fontos kérdésre adott választ az ukrán elnök.
350 százalékos árfolyamszáguldás egy év alatt - Épül a magyar védelmi óriás
Sorsdöntő volt 2025 a 4iG-nek.
Azonosították a svájci tűzvész egyik áldozatát
Egy olasz golfos.
Kiderült: napi 325 mg aszpirint szed be Donald Trump
Az ajánlott mennyiség 81 mg.
Megmozgatja a kötvénypiacot a holland nyugdíjreform, már látszanak a jelek
Jelentős reform indul a holland nyugdíjrendszerben, emiatt sok hosszú kötvényt fognak eladni a helyi nyugdíjalapok. Elsőre ez kishatású piaci eseménynek tűnhet, de a holland nyugdíjalapok... Th
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?