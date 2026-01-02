  • Megjelenítés
Pluszban kezdik az évet a tőzsdék
Az európai piacok enyhe emelkedéssel kezdték az év első kereskedési napját, miközben a nemesfémek árai tovább folytatták tavalyi szárnyalásukat. Amerikában is kinyitottak a tőzsdék, a Nasdaq vezetésével emelkedést láthatunk.
A Nasdaq vezetésével húz Amerika

A Nasdaq 1, az SP 500 pedig 0,4 százalékos pluszban kezdi a 2026-os évet. A Dow kissé alulteljesít, 0,2 százalékos mínuszban van az index.

Csökkentek a pálmaolaj-jegyzések

Csökkentek a malajziai pálmaolaj határidős jegyzései pénteken, 2026 első kereskedési napján, miután a befektetők feldolgozták a gyenge exportadatokat, és a decemberi termelési statisztikákat várták.

Mérsékelt emelkedés jellemzi az európai tőzsdeindexeket

Az európai részvénypiacokon összességében emelkedő mozgás látható, a vezető indexek mind pluszban állnak.

  • Az FTSE 100 index aktuális értéke 9 993,3 pont, ami 0,62 százalékos emelkedést jelent.
  • A DAX index 24 601,0 ponton áll, ez 0,45 százalékos növekedésnek felel meg.
  • A CAC 40 index értéke 8 190,1 pontra emelkedett, ami 0,50 százalékos erősödést mutat.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
A francia BMI nőtt, az olasz csökkent

A francia feldolgozóipar decemberben három és fél éve nem látott ütemben bővült, elsősorban az erős exportnak köszönhetően – derül ki az S&P Global pénteken publikált felméréséből. Ezzel szemben Olaszországban decemberben visszaesett a feldolgozóipar teljesítménye.

Hihetetlen rekordot döntött a brit tőzsde

A londoni FTSE 100 index pénteken először lépte át a szimbolikus, 10 000 pontos határt. A rekord jól tükrözi a világszerte tapasztalható tőzsdei fellendülést.

Enyhe pluszban állnak a nyitva tartó európai piacok

  • A londoni FTSE 100 index 9 969,67 ponton jár, ami 0,39 százalékos emelkedésnek felel meg.
  • A frankfurti DAX index értéke 24 534,98 pont, ez 0,18 százalékos erősödést jelent.
  • A párizsi CAC 40 index 8 159,37 ponton áll, ami 0,12 százalékos növekedésnek felel meg.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A páneurópai Stoxx 600 index 0,2%-os emelkedéssel indította a pénteki kereskedést, a legtöbb szektor és a főbb tőzsdék pozitív tartományban mozogtak.

A befektetők a csütörtöki újévi szünet után tértek vissza a piacokra, amelyek kiemelkedő éves teljesítményt nyújtottak 2025-ben.

Mibe fektessünk 2026-ban?

2026 legnagyobb kérdése: mibe kell befektetnünk, ha nyerni akarunk az AI-ralin

A nemesfémek folytatták tavalyi felfelé ívelő trendjüket. Az arany spot ára 1,6%-kal emelkedett, elérve a 4385,4 dollárt unciánként, míg az ezüst ára több mint 4,3%-kal ugrott meg, 74,34 dollárra unciánként. Az arany és az ezüst 1979 óta a legjobb éves teljesítményüket nyújtották tavaly, amit az amerikai kamatcsökkentések hatása, a vámfeszültségek, valamint a tőzsdén kereskedett alapok és a központi bankok erős kereslete támogatott.

