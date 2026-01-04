Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás

Kezdd az új évet tudatos pénzügyi tervekkel! Első újévi online előadásunkon megmutatjuk, hogyan tűzhetsz ki reális befektetési célokat 2026-ra, és milyen stratégiákkal érheted el őket. Csatlakozz, és indítsd az évet tudatos pénzügyi döntésekkel!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az újévi pénzügyi fogadalmak többsége már januárban elbukik. Nem azért, mert nincs mögöttük szándék – hanem mert túl általánosak.

„Majd befektetek.”

„Jobban figyelek a pénzemre.”

A tőzsdén viszont nem az elhatározás számít, hanem a döntés. Konkrétan: mire figyelsz, mire nem, és mit teszel akkor, amikor a piaci környezet változik.

A soron következő online előadásunk ezekre a kérdésekre ad gyakorlati válaszokat, kifejezetten tőzsdei szemlélettel, kezdők számára is érthetően.

Miről fog szólni az előadás?

Az előadás nem konkrét részvénytippeket ad, hanem egy olyan gondolkodási és döntési keretet, amelyet önállóan is tudsz alkalmazni. Többek között ezekkel foglalkozunk:

– hogyan olvasd a gazdasági környezetet befektetői szemmel,

– milyen logika mentén épül fel egy kezdő portfólió,

– mikor érdemes részvénykitettséget növelni, és mikor indokolt óvatosabbnak lenni,

– hogyan viselkednek különböző szektorok eltérő piaci ciklusokban,

– milyen szerepet töltenek be az ETF-ek a kockázat csökkentésében,

– növekedési és osztalékfizető részvények közti szemléletbeli különbségek.

Ami nem változik – akkor sem, ha a piac igen:

– a kockázatkezelés nem opcionális,

– a diverzifikáció nem divatszó, hanem védelem,

– a következetesség többet ér, mint a „jó beszálló”,

– a türelem hosszú távon versenyelőny.

Az előadás segít rendszerszinten gondolkodni, hogy 2026-ban ne ösztönből, hanem tudatos stratégiával hozz befektetési döntéseket.

További információ és regisztráció ITT.

Időpont: 2026. január 4. 19:00–19:45

Formátum: online előadás

Ajánlott szint: kezdő

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ