A hedge fundok éve volt 2025, csak úgy repkedtek a két számjegyű hozamok

A D.E. Shaw két zászlóshajó alapja is kétszámjegyű hozamot produkált 2025-ben. Az Oculus Fund nettó 28,2 százalékos éves teljesítményt ért el, míg a cég legnagyobb, többstratégiás alapja, a Composite Fund 18,5 százalékos nettó hozamot generált. Az 1988-ban alapított D.E. Shaw 2025. december 1-jén már több mint 85 milliárd dollárnyi vagyont kezelt.
A Dmitry Balyasny által 2001-ben társalapított Balyasny Asset Management 16,7 százalékos éves hozamot ért el, míg Steve Cohen befektetési cége, a Point72 17,5 százalékos nyereséget produkált.
A Ray Dalio által alapított, jelenleg Nir Bar Dea vezérigazgató irányítása alatt álló
Bridgewater Associates 50 éves történetének legmagasabb nyereségét érte el.
Zászlóshajója, a Pure Alpha alap 2025-ben 33 százalékot ugrott, és ezzel jócskán felülmúlta az S&P 500 index 16,97 százalékos emelkedését. A cég All Weather alapja 20,4 százalékos, ázsiai alapja 36,9 százalékos, kínai alapja pedig 34,2 százalékos hozamot hozott.
A mintegy 92 milliárd dolláros vagyont kezelő Bridgewater az elmúlt években új stratégiákra is jelentős tőkét csoportosított. Ezek közé tartozik egy 5 milliárd dolláros, mesterséges intelligenciát alkalmazó alap, amely 11,9 százalékos hozamot ért el. A társaság 2018-ban fordult a mesterségesintelligencia-alapú megközelítés felé, és 2024-ben mutatta be Artificial Investor nevű eszközét.
Cliff Asness cége, az AQR Capital Management az Apex Strategy alapjával 19,6 százalékos, a Helix Strategy alapjával pedig 18,6 százalékos éves hozamot ért el.
Néhány vezető piaci szereplő azonban elmaradt versenytársaitól. A Millennium 10,5 százalékos, a Citadel zászlóshajó Wellington alapja pedig 10,2 százalékos hozamot produkált, elsősorban azért, mert az év első felében visszavetették őket a Trump-adminisztráció kereskedelempolitikai intézkedései.
Az amerikai részvénypiac erős teljesítménye és a mesterségesintelligencia-vállalatok részvényei körüli eufória mellett a hedge fundok
a Trump-féle kereskedelmi háborúk által kiváltott kötvény- és devizapiaci volatilitásból is profitáltak.
Az S&P 500 index február közepi rekordmagasságokból április elejére majdnem medvepiacba süllyedt, majd decemberben újabb történelmi csúcsokat döntött.
Összességében erős év volt a fedezeti alapok számára, a stratégiáktól függetlenül
– mondta 2025-ről Vanessa Bogaardt, a Bank of America globális tőkebevonási vezetője. "A fedezeti alapok vagyona történelmi csúcson van, amit az ágazatba irányuló nettó tőkebeáramlás is támogat."
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Hogyan alakulhat a magyar gazdaság teljesítménye 2026-ban?
Regős Gábor cikke.
Rögtön ránk rúgja az ajtót 2026 – Olyan hírek jönnek, melyek eldönthetik a befektetéseink sorsát
Nem tétlenkedhetünk az év első hetében.
Az elfogott Maduro sorsára kéne jutnia "a kijevi bohócnak" és a "neonáci" német kancellárnak is – Szókimondóan reagált a Kreml Trump akciójára
A volt orosz elnök szerint jogellenesen, de legalább következetesen cselekedett Trump.
Sikersztorik és kínos kudarcok: ilyen volt 2025 az európai gazdaságban
Mutatjuk, kik voltak a tavalyi év legnagyobb nyertesei és vesztesei.
Felkészülni, érkezik az elmúlt évek legnagyobb országos havazása! - Ez vár ránk a héten
Helyzetjelentés a következő napokra. Több éve nem látott havazás jöhet.
Trump újabb üzenete miatt jött azonnal a reakció Grönland vezetőitől
Félelmetes párhuzamot vontak.
Sürgős nyilatkozatot adott ki az EU az amerikai katonai beavatkozásról, 26 ország csatlakozott hozzá
Magyarország kivételével mindenki aláírta.
Trump gyakorlatilag megfenyegette Maduro utódját
Azt is elmondta, hogy más országokba is be lehet vetni az amerikai beavatkozást
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.