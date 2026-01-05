A hedge fundok éve volt 2025, csak úgy repkedtek a két számjegyű hozamok

A nagy, többstratégiás hedge fundok többsége 2025-ben két számjegyű hozamot ért el, amit a mesterséges intelligencia vezérelte részvénypiaci rali és a rekordközeli volatilitás egyaránt támogatott - írja a Reuters.

A D.E. Shaw két zászlóshajó alapja is kétszámjegyű hozamot produkált 2025-ben. Az Oculus Fund nettó 28,2 százalékos éves teljesítményt ért el, míg a cég legnagyobb, többstratégiás alapja, a Composite Fund 18,5 százalékos nettó hozamot generált. Az 1988-ban alapított D.E. Shaw 2025. december 1-jén már több mint 85 milliárd dollárnyi vagyont kezelt.

A Dmitry Balyasny által 2001-ben társalapított Balyasny Asset Management 16,7 százalékos éves hozamot ért el, míg Steve Cohen befektetési cége, a Point72 17,5 százalékos nyereséget produkált.

A Ray Dalio által alapított, jelenleg Nir Bar Dea vezérigazgató irányítása alatt álló

Bridgewater Associates 50 éves történetének legmagasabb nyereségét érte el.

Zászlóshajója, a Pure Alpha alap 2025-ben 33 százalékot ugrott, és ezzel jócskán felülmúlta az S&P 500 index 16,97 százalékos emelkedését. A cég All Weather alapja 20,4 százalékos, ázsiai alapja 36,9 százalékos, kínai alapja pedig 34,2 százalékos hozamot hozott.

A mintegy 92 milliárd dolláros vagyont kezelő Bridgewater az elmúlt években új stratégiákra is jelentős tőkét csoportosított. Ezek közé tartozik egy 5 milliárd dolláros, mesterséges intelligenciát alkalmazó alap, amely 11,9 százalékos hozamot ért el. A társaság 2018-ban fordult a mesterségesintelligencia-alapú megközelítés felé, és 2024-ben mutatta be Artificial Investor nevű eszközét.

Cliff Asness cége, az AQR Capital Management az Apex Strategy alapjával 19,6 százalékos, a Helix Strategy alapjával pedig 18,6 százalékos éves hozamot ért el.

Néhány vezető piaci szereplő azonban elmaradt versenytársaitól. A Millennium 10,5 százalékos, a Citadel zászlóshajó Wellington alapja pedig 10,2 százalékos hozamot produkált, elsősorban azért, mert az év első felében visszavetették őket a Trump-adminisztráció kereskedelempolitikai intézkedései.

Az amerikai részvénypiac erős teljesítménye és a mesterségesintelligencia-vállalatok részvényei körüli eufória mellett a hedge fundok

a Trump-féle kereskedelmi háborúk által kiváltott kötvény- és devizapiaci volatilitásból is profitáltak.

Az S&P 500 index február közepi rekordmagasságokból április elejére majdnem medvepiacba süllyedt, majd decemberben újabb történelmi csúcsokat döntött.

Összességében erős év volt a fedezeti alapok számára, a stratégiáktól függetlenül

– mondta 2025-ről Vanessa Bogaardt, a Bank of America globális tőkebevonási vezetője. "A fedezeti alapok vagyona történelmi csúcson van, amit az ágazatba irányuló nettó tőkebeáramlás is támogat."

