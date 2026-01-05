Öntik a pénzt ebbe a befektetésbe, ami hamar összeomolhat és perzselő inflációval fenyeget

2026 elejére a globális részvénypiacok a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés hullámán lovagolnak, miközben hajlamosak figyelmen kívül hagyni az egyik legnagyobb fenyegetést: az inflációt, amelyet részben éppen a technológiai befektetési láz táplál – összegzett a Reuters elemzésében.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az amerikai részvényindexek 2025-ben kétszámjegyű emelkedéssel történelmi csúcsokat döntöttek; a piaci nyereségek felét mindössze hét technológiai óriás adta. Az MI iránti rajongás és a monetáris lazítás az európai és ázsiai részvényeket is rekordmagasságokba repítette. A további kamatcsökkentésekbe vetett bizalom a kötvénypiacoknak is kedvezett: az amerikai állampapírok öt év legjobb hozamát produkálták, miközben az infláció mérséklődött, de még mindig meghaladja a Fed 2 százalékos célját.

2026-ra az Egyesült Államokban, Európában és Japánban bevezetett kormányzati ösztönzők, valamint az MI-boom újabb lendületet adhatnak a globális növekedésnek.

A Reutersnek nyilatkozó alapkezelők emiatt arra készülnek, hogy az infláció ismét felgyorsul, a jegybankok pedig lezárják kamatcsökkentési ciklusukat. Ez elapaszthatja az olcsó pénz forrásait, amelyek eddig táplálták az MI-mániától fűtött piacokat.

"Kell valami, ami kipukkasztja a lufit, és ez valószínűleg a szigorodó monetáris politika lesz" – mondta Trevor Greetham, a Royal London Asset Management több eszközosztályt kezelő részlegének vezetője. Hozzátette: egyelőre tartja a nagy technológiai papírokat, de nem lepődne meg, ha 2026 végére világszerte ismét fellángolna az infláció. A drágább pénz csökkentené a befektetők étvágyát a spekulatív technológiai részvények iránt, növelné az MI-projektek finanszírozási költségeit, és nyomás alá helyezné a technológiai cégek nyereségét és részvényárfolyamát.

A Microsoft, a Meta és az Alphabet által vezetett, több ezermilliárd dolláros adatközpont-építési verseny szintén erős inflációs tényező, hiszen ezek a projektek hatalmas mennyiségű energiát és fejlett chipeket nyelnek el.

"A költségek előrejelzésünk szerint nem csökkennek, hanem emelkednek – részben a chipek, részben az energia drágulása miatt" – mondta Andrew Sheets, a Morgan Stanley vezető stratégája. Szerinte az amerikai fogyasztói árindex 2027 végéig a Fed 2 százalékos célértéke felett marad, részben a vállalatok masszív MI-beruházásai miatt.

Fabio Bassi, a J.P. Morgan eszközosztályokon átívelő stratégiájának vezetője úgy véli, hogy a javuló amerikai munkaerőpiac, az ösztönző kormányzati kiadások és a már végrehajtott kamatcsökkentések a chipárak alakulásától függetlenül is a célérték felett tarthatják az inflációt.

Az Aviva Investors 2026-os előrejelzésében a legfőbb piaci kockázatként azt jelölte meg, hogy a jegybankok leállíthatják a kamatcsökkentéseket, vagy akár újra emelésbe kezdhetnek, ahogy az MI-beruházások és a kormányzati ösztönzők egyre nagyobb árnyomást generálnak.

"Ami éjszaka ébren tart minket, az az ismét felütő inflációs kockázat" – mondta Julius Bendikas, a Mercer európai gazdasági és dinamikus eszközallokációs vezetője; a tanácsadó cég közvetlenül 683 milliárd dollárnyi vagyont kezel, és összesen több mint 16,2 ezer milliárd dollár eszközállományra ad tanácsot intézményi ügyfeleinek. Bendikas egyelőre nem számít nagyobb részvénypiaci korrekcióra, de fokozatosan kihátrál azokból a kötvénypozíciókból, amelyeket egy inflációs sokk megtépázhatna.

A piacok máris mutatták idegesség jeleit a növekvő költségek és az MI-túlköltekezés miatt. Az Oracle részvényei a múlt hónapban zuhantak, miután kiderült, hogy a vállalat kiadásai az égbe szöktek. A Broadcom papírjai ezt követően estek, amikor a cég figyelmeztetett: magas profitmarzsai összeszűkülhetnek. A HP számítógépgyártó 2026 második felére számít árnyomásra és profitcsökkenésre az adatközponti kereslet miatt megugró memóriachip-árak következtében.

Az infláció az, ami igazán megijesztheti a befektetőket, és repedéseket okozhat a piacokon

– mondta Kevin Thozet, a Carmignac vagyonkezelő befektetési bizottságának tagja és portfóliómenedzsere. Szerinte a gazdasági növekedés gyorsulása mellett az inflációs kockázatot továbbra is alábecsülik, ezért infláció ellen védett amerikai államkötvényeket halmoz fel. Úgy látja, hogy ahogy a kamatemelés kockázata nő, a nagy MI-részvényekre alkalmazott árfolyam/nyereség szorzók fokozatosan csökkenni fognak.

A Deutsche Bank elemzői szerint az MI-adatközpontokra fordított beruházások 2030-ra akár 4 ezer milliárd dollárra is nőhetnek. Ezek gyors kiépítése ellátási szűkületeket okozhat a chipek és az áram terén, ami tovább növeli a vállalatok költségeit.

George Chen, az Asia Group tanácsadócég partnere, a Meta korábbi vezető munkatársa úgy véli, hogy a költségtúllépések és a fogyasztói árak emelkedése egyre drágábbá teszik az MI-projekteket, és arra késztetik a befektetőket, hogy újragondolják az MI-témára épülő stratégiáikat.

A memóriachipek áremelkedése felhajtja az MI-cégek költségeit, csökkenti a befektetők hozamát, és ezzel a szektorba áramló pénz is apadni fog

– fogalmazott.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ