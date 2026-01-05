Öntik a pénzt ebbe a befektetésbe, ami hamar összeomolhat és perzselő inflációval fenyeget

Az amerikai részvényindexek 2025-ben kétszámjegyű emelkedéssel történelmi csúcsokat döntöttek; a piaci nyereségek felét mindössze hét technológiai óriás adta. Az MI iránti rajongás és a monetáris lazítás az európai és ázsiai részvényeket is rekordmagasságokba repítette. A további kamatcsökkentésekbe vetett bizalom a kötvénypiacoknak is kedvezett: az amerikai állampapírok öt év legjobb hozamát produkálták, miközben az infláció mérséklődött, de még mindig meghaladja a Fed 2 százalékos célját.
2026-ra az Egyesült Államokban, Európában és Japánban bevezetett kormányzati ösztönzők, valamint az MI-boom újabb lendületet adhatnak a globális növekedésnek.
A Reutersnek nyilatkozó alapkezelők emiatt arra készülnek, hogy az infláció ismét felgyorsul, a jegybankok pedig lezárják kamatcsökkentési ciklusukat. Ez elapaszthatja az olcsó pénz forrásait, amelyek eddig táplálták az MI-mániától fűtött piacokat.
"Kell valami, ami kipukkasztja a lufit, és ez valószínűleg a szigorodó monetáris politika lesz" – mondta Trevor Greetham, a Royal London Asset Management több eszközosztályt kezelő részlegének vezetője. Hozzátette: egyelőre tartja a nagy technológiai papírokat, de nem lepődne meg, ha 2026 végére világszerte ismét fellángolna az infláció. A drágább pénz csökkentené a befektetők étvágyát a spekulatív technológiai részvények iránt, növelné az MI-projektek finanszírozási költségeit, és nyomás alá helyezné a technológiai cégek nyereségét és részvényárfolyamát.
A Microsoft, a Meta és az Alphabet által vezetett, több ezermilliárd dolláros adatközpont-építési verseny szintén erős inflációs tényező, hiszen ezek a projektek hatalmas mennyiségű energiát és fejlett chipeket nyelnek el.
"A költségek előrejelzésünk szerint nem csökkennek, hanem emelkednek – részben a chipek, részben az energia drágulása miatt" – mondta Andrew Sheets, a Morgan Stanley vezető stratégája. Szerinte az amerikai fogyasztói árindex 2027 végéig a Fed 2 százalékos célértéke felett marad, részben a vállalatok masszív MI-beruházásai miatt.
Fabio Bassi, a J.P. Morgan eszközosztályokon átívelő stratégiájának vezetője úgy véli, hogy a javuló amerikai munkaerőpiac, az ösztönző kormányzati kiadások és a már végrehajtott kamatcsökkentések a chipárak alakulásától függetlenül is a célérték felett tarthatják az inflációt.
Az Aviva Investors 2026-os előrejelzésében a legfőbb piaci kockázatként azt jelölte meg, hogy a jegybankok leállíthatják a kamatcsökkentéseket, vagy akár újra emelésbe kezdhetnek, ahogy az MI-beruházások és a kormányzati ösztönzők egyre nagyobb árnyomást generálnak.
"Ami éjszaka ébren tart minket, az az ismét felütő inflációs kockázat" – mondta Julius Bendikas, a Mercer európai gazdasági és dinamikus eszközallokációs vezetője; a tanácsadó cég közvetlenül 683 milliárd dollárnyi vagyont kezel, és összesen több mint 16,2 ezer milliárd dollár eszközállományra ad tanácsot intézményi ügyfeleinek. Bendikas egyelőre nem számít nagyobb részvénypiaci korrekcióra, de fokozatosan kihátrál azokból a kötvénypozíciókból, amelyeket egy inflációs sokk megtépázhatna.
A piacok máris mutatták idegesség jeleit a növekvő költségek és az MI-túlköltekezés miatt. Az Oracle részvényei a múlt hónapban zuhantak, miután kiderült, hogy a vállalat kiadásai az égbe szöktek. A Broadcom papírjai ezt követően estek, amikor a cég figyelmeztetett: magas profitmarzsai összeszűkülhetnek. A HP számítógépgyártó 2026 második felére számít árnyomásra és profitcsökkenésre az adatközponti kereslet miatt megugró memóriachip-árak következtében.
Az infláció az, ami igazán megijesztheti a befektetőket, és repedéseket okozhat a piacokon
– mondta Kevin Thozet, a Carmignac vagyonkezelő befektetési bizottságának tagja és portfóliómenedzsere. Szerinte a gazdasági növekedés gyorsulása mellett az inflációs kockázatot továbbra is alábecsülik, ezért infláció ellen védett amerikai államkötvényeket halmoz fel. Úgy látja, hogy ahogy a kamatemelés kockázata nő, a nagy MI-részvényekre alkalmazott árfolyam/nyereség szorzók fokozatosan csökkenni fognak.
A Deutsche Bank elemzői szerint az MI-adatközpontokra fordított beruházások 2030-ra akár 4 ezer milliárd dollárra is nőhetnek. Ezek gyors kiépítése ellátási szűkületeket okozhat a chipek és az áram terén, ami tovább növeli a vállalatok költségeit.
George Chen, az Asia Group tanácsadócég partnere, a Meta korábbi vezető munkatársa úgy véli, hogy a költségtúllépések és a fogyasztói árak emelkedése egyre drágábbá teszik az MI-projekteket, és arra késztetik a befektetőket, hogy újragondolják az MI-témára épülő stratégiáikat.
A memóriachipek áremelkedése felhajtja az MI-cégek költségeit, csökkenti a befektetők hozamát, és ezzel a szektorba áramló pénz is apadni fog
– fogalmazott.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A Rába a nap sztárja a magyar tőzsdén
Hír is van az emelkedés mögött.
Váratlan fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: fél éve nem látott gyengélkedés, de van egy meglepetés
A beruházások és az ipari termelés is nagyon gyengélkedik.
Váratlant húzott Zelenszkij: világszerte ismert, de nem ukrán politikus kapott kulcspozíciót Ukrajnában
Széles körű tapasztalata van.
Hasít a mesterséges intelligencia: jó hírt közölt az Nvidia tajvani partnere
Szépen növekednek a bevételei.
Új szabály lép életbe a diákbérleteknél: rengeteg fiatal járhat pórul, ha nem figyel erre
A BKK tisztázta a kérdést.
Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?
AI-szakértő és profi befektetők a következő Signature befektetői klubunkon. Most érdemes regisztrálni!
Vízórád van? Figyelmeztetés érkezett
Megszólalt a Víziközmű Szövetség
Veszélyes időjárási jelenség közeleg: vastag jégpáncél boríthatja be az ország egy részét
Ahol nem havazik, ott ónos eső várható.
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?