Rögtön ránk rúgja az ajtót 2026 – Olyan hírek jönnek, melyek eldönthetik a befektetéseink sorsát

2025-ben nem panaszkodhatott a részvénypiaci befektetők többsége, hiszen vaskos hozamokat lehetett zsebre tenni. Néhányan most talán még pihennének egy kicsit az év elején, erre azonban nem nagyon lesz lehetőségük, mivel rögtön beindul az adatdömping, érkeznek a friss inflációs statisztikák, az amerikai munkanélküliségi adatok, illetve a külkereskedelem és a kiskereskedelem aktuális számai. Így a befektetéseink sorsát is rögtön érdemes lesz közelről követni, hiszen ezek a bejelentések akár komolyabb piaci kilengéseket is hozhatnak. És akkor még nem ejtettünk szót az orosz-ukrán háború alakulásáról, vagy a legfrissebb venezuelai konfliktus jövőjéről.

Sok szempontból emlékezetes lesz majd utólag visszatekintve a 2025-ös év. A részvénypiacon például a közép-kelet-európai papírok kiemelkedően jó évet zártak annak ellenére is, hogy már negyedik éve zajlik a szomszédban az ukrajnai háború. A BUX index például kishíján 40%-ot rakétázott tavaly, de a lengyel WIG-20 index még a magyar piacot is meg tudta verni. A fejlett piacok sem panaszkodhattak, az amerikai Nasdaq index például több mint 20%-kal emelkedett egy év alatt.

Elemzők szerint

újabb lökést adhatna a régiós papíroknak, ha legalább egy tűzszünetről sikerülne megállapodni Ukrajnában.