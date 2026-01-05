Rögtön ránk rúgja az ajtót 2026 – Olyan hírek jönnek, melyek eldönthetik a befektetéseink sorsát

Sok szempontból emlékezetes lesz majd utólag visszatekintve a 2025-ös év. A részvénypiacon például a közép-kelet-európai papírok kiemelkedően jó évet zártak annak ellenére is, hogy már negyedik éve zajlik a szomszédban az ukrajnai háború. A BUX index például kishíján 40%-ot rakétázott tavaly, de a lengyel WIG-20 index még a magyar piacot is meg tudta verni. A fejlett piacok sem panaszkodhattak, az amerikai Nasdaq index például több mint 20%-kal emelkedett egy év alatt.
Elemzők szerint
újabb lökést adhatna a régiós papíroknak, ha legalább egy tűzszünetről sikerülne megállapodni Ukrajnában.
