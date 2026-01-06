Beütött a történelmi fordulat – Ezt a részvényt kell most venni a sztárbefektető szerint

Donald Trump amerikai elnök a hétvégén, egy gyors katonai győzelmet követően bejelentette, hogy az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását, és újjáéleszti az ország egykor világhírű olajiparát. A geopolitikai fordulat sorsdöntő lehet a globális energiapiac számára, illetve az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb befektetési sztorijává nőheti ki magát.
Hiszen felmerül a kérdés: mely vállalatok csaphatnak le a világ egyik legnagyobb, eddig parlagon heverő kőolajvagyonára, melyik amerikai cégnek hozhat súlyos dollár milliárdokat a nagy fordulat?
A 2008-as gazdasági válságot előre jelző befektető, Michael Burry most megette tétjeit, szerinte a legnagyobb potenciál
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés