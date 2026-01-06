Beütött a történelmi fordulat – Ezt a részvényt kell most venni a sztárbefektető szerint

A 2008-as gazdasági válságot előre jelző befektető, Michael Burry most megszólalt a piacokat leginkább érdeklő új narratívával kapcsolatban, ami nem más, mint a venezuelai olajipar újjáéledése. Súlyos dollármilliárdok indulhatnak el a világ legnagyobb föld alatti olajvagyonának kitermelésekor, már csak az a kérdés, hogy melyik tőzsdei cégek részvényein keresztül érdemes megjátszani ezt a brutális hozammal kecsegtető sztorit. Nézzük, hova önti most a pénzét a sztárbefektető, illetve eggyel tovább lépve: azt is tekintsük meg, hogy valóban jó ötlet-e, amit a guru javasol.

Donald Trump amerikai elnök a hétvégén, egy gyors katonai győzelmet követően bejelentette, hogy az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását, és újjáéleszti az ország egykor világhírű olajiparát. A geopolitikai fordulat sorsdöntő lehet a globális energiapiac számára, illetve az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb befektetési sztorijává nőheti ki magát.

Hiszen felmerül a kérdés: mely vállalatok csaphatnak le a világ egyik legnagyobb, eddig parlagon heverő kőolajvagyonára, melyik amerikai cégnek hozhat súlyos dollár milliárdokat a nagy fordulat?

A 2008-as gazdasági válságot előre jelző befektető, Michael Burry most megette tétjeit, szerinte a legnagyobb potenciál