Hatalmas tartozása van Venezuelának, Donald Trump széttárja karját

Az olasz Eni és a spanyol Repsol mintegy 6 milliárd dollárnyi, venezuelai gázszállításból felhalmozódott követelését próbálja érvényesíteni, ám az amerikai hatóságok gyakorlatilag nem foglalkoznak az üggyel – írta kedden a Financial Times.

Az Eni és a Repsol közös, fele-fele arányban tulajdonolt vállalkozásban termeli a földgázt a venezuelai Perla tengeri mezőn. A két vállalat jelentős

mennyiségű földgázt és naftát szállított Venezuelának; utóbbit az ország nehéz kőolajának hígítására használják, ami megkönnyíti a kitermelt olaj szállítását.

A lap értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök "Amerika az első" politikája hátrányosan érintette az európai cégeket. Ezek a vállalatok úgy látják, hogy a Fehér Ház nem tekinti sürgős ügynek a venezuelai kintlévőségeik rendezését.

Az Eni tavaly márciusban értesítést kapott az amerikai hatóságoktól arról, hogy a venezuelai állami olajcég, a PDVSA olajszállításai révén többé nem juthat kifizetéshez a leszállított gáz után. Washington ugyanis jelezte a PDVSA külföldi partnereinek, köztük az Eninek is, hogy tervezi a venezuelai olajexportot lehetővé tevő engedélyek visszavonását.

Amióta az Egyesült Államok 2019-ben olajszankciókat vezetett be Venezuela ellen, az olajcsere-ügyletek jelentették a vállalatok számára a közös vállalkozásokból származó követelések behajtásának fő eszközét. Ha ezek az engedélyek megszűnnek, az európai cégek számára gyakorlatilag elapad ez a bevételi forrás.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ