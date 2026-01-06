Luxus válságban: tömegesen dőlnek be a műtárgyfedezetű hitelek

A 2024-es számok még mindig kedvezőbbek a 2020-as évnél, a Covid első événél, amikor a leálló műtárgypiac miatt a hitelezők kétharmadánál tapasztaltak nemfizetést.
A hagyományos piacok kétfelé oszlanak: a legjobbakra és a maradékra. A legjobb művekre hitelezni rendben van, a többire viszont egyáltalán nem
– fogalmazott Harry Smith, a Gurr Johns műtárgyértékelő cég igazgatótanácsának elnöke. A vállalat, amely évente 4–5 milliárd dollár értékű, fedezetként használt műtárgyat értékel, éppen felszámolja kisebb hitelezési üzletágát.
A műtárgypiac 2022 óta zsugorodik. A sokat költő ázsiai vevők visszavonulása és a gazdasági bizonytalanság egyaránt visszavetette az eladásokat. Az Art Basel és az UBS jelentése szerint a piac 2024-ben 12 százalékkal, 57,5 milliárd dollárra esett vissza.
A hitelek fedezetéül szolgáló műtárgyak értéke szintén csökkent. Ez arra készteti a hitelezőket, hogy pótlólagos fedezetet kérjenek, vagy – egyre gyakrabban – bedőltnek nyilvánítsák a hiteleket.
A Deloitte és az ArtTactic jelentése 33,9–40 milliárd dollárra becsüli a műtárgyfedezetű hitelezés piacát 2025-re, ami csaknem 12 százalékos növekedés a korábbi előrejelzéshez képest. A prognózis szerint 2027-re ez az összeg 42–50,1 milliárd dollárra emelkedhet.
A privátbankok helyzete lényegesen kedvezőbb: a felmérésben részt vevő pénzintézetek egyikénél sem fordult elő nemfizetés 2024-ben.
Megjelentek a hiénák
Rebecca Fine, az Athena Art Finance vezérigazgatója szerint a nem banki műtárgyhitelezők elszaporodásával visszatértek az úgynevezett "loan-to-own", azaz "hitelezz és szerezd meg" típusú szereplők.
Ezek elsődleges célja nem egy jól teljesítő hitelportfólió fenntartása, hanem hogy nemfizetés révén olcsón jussanak hozzá a műtárgyakhoz.
Szakértők szerint ezért a kevésbé hitelképes ügyfelek sem zavarják őket. Fine hozzátette, hogy az Athena Art Finance-nél nem tapasztalták a nemfizetések növekedését.
A hitelezők jellemzően legalább 200–250 ezer dollár feletti értékű műveket keresnek, lehetőleg több alkotótól, a kockázat csökkentése érdekében. Általában az impresszionista és modern műveket – például Monet, Warhol műveit – előnyben részesítik a bizonyított aukciós múlt nélküli, feltörekvő művészek munkáival szemben.
A felmérés 17 műtárgyalapú hitelező és hat magánbank gyakorlatát vizsgálta, ami a piac jelentős részét lefedi.
A jelentés azt is feltárta, hogy egyes eszközalapú hitelezők 15 százalék feletti kamatot számítanak fel – ilyen magas kamatot egyetlen magánbank sem kér. A hitelek fele 10–15 százalékos, a fennmaradó rész pedig 6 százalék alatti kamatozású.
Smith szerint a bankok versenyképes kamatokat tudnak kínálni ügyfeleiknek, míg a specializált hitelezők kamatai "jóval magasabbak – és minél magasabb a kamat, annál gyengébb minőségű a hitelfelvevő".
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Trump katonai beavatkozása után indul a dominóhatás? - Négy ország is vesztes lehet
"Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?"
A Portfolio technológiai újságírót keres
Jelentkezz most!
Megszólaltak a profik: ekkor fullad ki a történelmi aranyláz
Meglepő előrejelzés.
Örülhetnek a bankok: a szabályok lazításának az éve lehet 2026 a nyugati világban
Trump szerint le kell szállni a bankok nyakáról.
Németországban a Jézuska éppen cél szerinti inflációt hozott
Megérkeztek a decemberi adatok.
Egy egész ország elesett a havazástól, már halálos áldozatok is vannak
Állítólag a meteorológiai szolgálat "kissé alábecsülte" a hó mennyiségét.
Évtizedenként egyszer ilyen extrém az időjárás Magyarországon
A számok nem hazudnak.
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.