Befektetés

Luxus válságban: tömegesen dőlnek be a műtárgyfedezetű hitelek

Portfolio
A nem banki műtárgyhitelezők felénél fordult elő nemfizetés 2024-ben, míg két évvel korábban ez az arány még csak 17 százalék volt – derül ki a Deloitte Private és az ArtTactic közös kutatásából. A műtárgypiac 2022 óta zsugorodik, ami jelentősen az ázsiai vevők visszavonulásának köszönhető – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

A 2024-es számok még mindig kedvezőbbek a 2020-as évnél, a Covid első événél, amikor a leálló műtárgypiac miatt a hitelezők kétharmadánál tapasztaltak nemfizetést.

A hagyományos piacok kétfelé oszlanak: a legjobbakra és a maradékra. A legjobb művekre hitelezni rendben van, a többire viszont egyáltalán nem

– fogalmazott Harry Smith, a Gurr Johns műtárgyértékelő cég igazgatótanácsának elnöke. A vállalat, amely évente 4–5 milliárd dollár értékű, fedezetként használt műtárgyat értékel, éppen felszámolja kisebb hitelezési üzletágát.

A műtárgypiac 2022 óta zsugorodik. A sokat költő ázsiai vevők visszavonulása és a gazdasági bizonytalanság egyaránt visszavetette az eladásokat. Az Art Basel és az UBS jelentése szerint a piac 2024-ben 12 százalékkal, 57,5 milliárd dollárra esett vissza.

A hitelek fedezetéül szolgáló műtárgyak értéke szintén csökkent. Ez arra készteti a hitelezőket, hogy pótlólagos fedezetet kérjenek, vagy – egyre gyakrabban – bedőltnek nyilvánítsák a hiteleket.

A Deloitte és az ArtTactic jelentése 33,9–40 milliárd dollárra becsüli a műtárgyfedezetű hitelezés piacát 2025-re, ami csaknem 12 százalékos növekedés a korábbi előrejelzéshez képest. A prognózis szerint 2027-re ez az összeg 42–50,1 milliárd dollárra emelkedhet.

A privátbankok helyzete lényegesen kedvezőbb: a felmérésben részt vevő pénzintézetek egyikénél sem fordult elő nemfizetés 2024-ben.

Megjelentek a hiénák

Rebecca Fine, az Athena Art Finance vezérigazgatója szerint a nem banki műtárgyhitelezők elszaporodásával visszatértek az úgynevezett "loan-to-own", azaz "hitelezz és szerezd meg" típusú szereplők.

Ezek elsődleges célja nem egy jól teljesítő hitelportfólió fenntartása, hanem hogy nemfizetés révén olcsón jussanak hozzá a műtárgyakhoz.

Szakértők szerint ezért a kevésbé hitelképes ügyfelek sem zavarják őket. Fine hozzátette, hogy az Athena Art Finance-nél nem tapasztalták a nemfizetések növekedését.

A hitelezők jellemzően legalább 200–250 ezer dollár feletti értékű műveket keresnek, lehetőleg több alkotótól, a kockázat csökkentése érdekében. Általában az impresszionista és modern műveket – például Monet, Warhol műveit – előnyben részesítik a bizonyított aukciós múlt nélküli, feltörekvő művészek munkáival szemben.

A felmérés 17 műtárgyalapú hitelező és hat magánbank gyakorlatát vizsgálta, ami a piac jelentős részét lefedi.

A jelentés azt is feltárta, hogy egyes eszközalapú hitelezők 15 százalék feletti kamatot számítanak fel – ilyen magas kamatot egyetlen magánbank sem kér. A hitelek fele 10–15 százalékos, a fennmaradó rész pedig 6 százalék alatti kamatozású.

Smith szerint a bankok versenyképes kamatokat tudnak kínálni ügyfeleiknek, míg a specializált hitelezők kamatai "jóval magasabbak – és minél magasabb a kamat, annál gyengébb minőségű a hitelfelvevő".

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

