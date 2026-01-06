Meglepő előrejelzés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: nagy lehetőség nyílhat a befektetők előtt

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Goldman Sachs elemzőcsapata, Sharon Bell és Peter Oppenheimer vezetésével, az európai Stoxx 600 index év végi várakozását 625 pontra emelte - ez mintegy 4 százalékos emelkedést jelentene a hétfőn elért rekordszinthez képest, és a Bloomberg elemzői felmérésében szereplő prognózisok közül az optimistábbak közé tartozik.

Az elemzők szerint

az amerikai befektetők egyre inkább tartanak a gyengülő dollártól, és a világ más régióiban keresnek alternatív növekedési lehetőségeket.

Bár az európai részvénypiac sem számít olcsónak – az előretekintő árfolyam/nyereség mutató már 15 fölött jár –, értékeltsége még mindig kedvezőbb, mint az S&P 500-é, amely körülbelül 22-szeres szorzón forog. A nagyjából 30 százalékos diszkont, párosulva az európai gazdaság javulására vonatkozó várakozásokkal, a régióba vonzhatja a tőkét.

Bell szerint önmagában az alacsony értékeltség soha nem elég vonzerő. Az amerikai befektetők európai kitettsége szorosan együtt mozog a gazdasági növekedésre utaló jelzésekkel, és a csapat értékelése szerint Európában éppen most gyorsulhat fel a növekedési lendület.

A Stoxx 600 és az S&P 500 befektetői egyaránt a negyedik egymást követő nyereséges évben bíznak. Európában elsősorban a banki és a védelmi részvények húzták felfelé a piacot 2025-ben, míg a Wall Streeten a technológiai papírok ralija hozott sorra újabb rekordokat.

A Goldman stratégái szerint az európai részvényekben továbbra is viszonylag alacsony a pozicionáltság, mivel 2025-ben még inkább óvatos vásárlások jellemezték a piacot a 2022 és 2024 közötti tartós eladási hullám után.

A csapat várakozásai alapján

idén az európai kis kapitalizációjú részvények is jól teljesíthetnek.

Ez a szegmens profitálhat az erősödő gazdasági növekedésből, a stabil kamatkörnyezetből, az élénkülő felvásárlási aktivitásból, az erősödő euróból és a csökkenő olajárakból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

