Mi lesz a magyar alapkezelőkkel 2026-ban? – Elárulták a vezérek

Fordulatos évet zártak a magyar alapkezelők, izgalomból nem volt hiány a tőkepiacokon, miközben az ügyfelek változatlanul magas hozamokra vágynak – ennek elérését a kialakuló általános bizonytalanság mellett a forint erősödése is nehezítette. Az állampapírokból kizúduló pénzek meghatározták a 2025-ös évet, mostanra egyértelműen kirajzolódik a részvény- és abszolút hozamú alapok előretörése, ez a trend az új évben is folytatódhat, miközben a hazai eszközöknél a közelgő választás okozhat turbulenciát. A Portfolio megkérte a legnagyobb magyar alapkezelők vezetőit, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet, és adjanak előrejelzést 2026-ra. A válaszadók az alábbi kérdésekben osztották meg véleményüket: 1. Hogyan értékeli 2025-öt saját alapkezelője és az alapkezelői szektor szempontjából? 2. Mit tekint saját alapkezelője és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2026-ra? 3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2026 saját alapkezelőjénél, illetve az alapkezelői szektorban?

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Éder György, vezérigazgató, OTP Alapkezelő

1. Kicsit jobbnak vártuk 2025-öt, mint ahogyan végül alakult, de alapvetően elégedettek lehetünk. Az, hogy a növekedés üteme csökkent az előző évekhez képest, nem okozott meglepetést, hiszen a korábbi évek kétszámjegyű bővülése után konszolidációra számítottunk. A nagy idei lakossági állampapír-lejáratokból a vártnál kevesebb csapódott le az alappiacon, nem volt igazi elmozdulás a kockázatosabb termékek felé, ugyanakkor a jó abszolút hozamú alapok piacszinten jól muzsikáltak.

Az OTP Alapkezelő számára a legfontosabb idei mérföldkő az volt, hogy hatalmasat léptünk előre a nemzetközi disztribúcióban: már tíz alapot forgalmazunk négy külföldi országban. Emellett itthon népszerűek voltak a tőkevédett alapjaink, amelyekből négyet is elindítottunk idén. Nagyon büszkék vagyunk a tőzsdén kereskedett OTP CETOP UCITS ETF-ünkre és az OTP Stratégiai Euró Kötvény Alapunkra, amelyek vagyonnövekedése tagadhatatlan siker.

2. Szektorszinten egyértelműen az adómentes lakossági állampapírokat, valamint 2026-ban rázós pénz- és tőkepiaci körülményekre is számítunk - de szeretjük a kihívásokat. A hazai „elfoglaltságok” mellett az OTP Alapkezelőnek 2026-ban is lesznek feladatai a nemzetközi disztribúció kiszélesítésében, elmélyítésében, és ezen fogjuk tartani a fókuszt.