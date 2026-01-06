Mi lesz a magyar alapkezelőkkel 2026-ban? – Elárulták a vezérek

Éder György, vezérigazgató, OTP Alapkezelő
1. Kicsit jobbnak vártuk 2025-öt, mint ahogyan végül alakult, de alapvetően elégedettek lehetünk. Az, hogy a növekedés üteme csökkent az előző évekhez képest, nem okozott meglepetést, hiszen a korábbi évek kétszámjegyű bővülése után konszolidációra számítottunk. A nagy idei lakossági állampapír-lejáratokból a vártnál kevesebb csapódott le az alappiacon, nem volt igazi elmozdulás a kockázatosabb termékek felé, ugyanakkor a jó abszolút hozamú alapok piacszinten jól muzsikáltak.
Az OTP Alapkezelő számára a legfontosabb idei mérföldkő az volt, hogy hatalmasat léptünk előre a nemzetközi disztribúcióban: már tíz alapot forgalmazunk négy külföldi országban. Emellett itthon népszerűek voltak a tőkevédett alapjaink, amelyekből négyet is elindítottunk idén. Nagyon büszkék vagyunk a tőzsdén kereskedett OTP CETOP UCITS ETF-ünkre és az OTP Stratégiai Euró Kötvény Alapunkra, amelyek vagyonnövekedése tagadhatatlan siker.
2. Szektorszinten egyértelműen az adómentes lakossági állampapírokat, valamint 2026-ban rázós pénz- és tőkepiaci körülményekre is számítunk - de szeretjük a kihívásokat. A hazai „elfoglaltságok” mellett az OTP Alapkezelőnek 2026-ban is lesznek feladatai a nemzetközi disztribúció kiszélesítésében, elmélyítésében, és ezen fogjuk tartani a fókuszt.
