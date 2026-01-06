  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mi lesz a magyar alapkezelőkkel 2026-ban? – Elárulták a vezérek

Fordulatos évet zártak a magyar alapkezelők, izgalomból nem volt hiány a tőkepiacokon, miközben az ügyfelek változatlanul magas hozamokra vágynak – ennek elérését a kialakuló általános bizonytalanság mellett a forint erősödése is nehezítette. Az állampapírokból kizúduló pénzek meghatározták a 2025-ös évet, mostanra egyértelműen kirajzolódik a részvény- és abszolút hozamú alapok előretörése, ez a trend az új évben is folytatódhat, miközben a hazai eszközöknél a közelgő választás okozhat turbulenciát. A Portfolio megkérte a legnagyobb magyar alapkezelők vezetőit, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet, és adjanak előrejelzést 2026-ra. A válaszadók az alábbi kérdésekben osztották meg véleményüket: 1. Hogyan értékeli 2025-öt saját alapkezelője és az alapkezelői szektor szempontjából? 2. Mit tekint saját alapkezelője és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2026-ra? 3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2026 saját alapkezelőjénél, illetve az alapkezelői szektorban?
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Éder György, vezérigazgató, OTP Alapkezelő

1. Kicsit jobbnak vártuk 2025-öt, mint ahogyan végül alakult, de alapvetően elégedettek lehetünk. Az, hogy a növekedés üteme csökkent az előző évekhez képest, nem okozott meglepetést, hiszen a korábbi évek kétszámjegyű bővülése után konszolidációra számítottunk. A nagy idei lakossági állampapír-lejáratokból a vártnál kevesebb csapódott le az alappiacon, nem volt igazi elmozdulás a kockázatosabb termékek felé, ugyanakkor a jó abszolút hozamú alapok piacszinten jól muzsikáltak.

Az OTP Alapkezelő számára a legfontosabb idei mérföldkő az volt, hogy hatalmasat léptünk előre a nemzetközi disztribúcióban: már tíz alapot forgalmazunk négy külföldi országban. Emellett itthon népszerűek voltak a tőkevédett alapjaink, amelyekből négyet is elindítottunk idén. Nagyon büszkék vagyunk a tőzsdén kereskedett OTP CETOP UCITS ETF-ünkre és az OTP Stratégiai Euró Kötvény Alapunkra, amelyek vagyonnövekedése tagadhatatlan siker.

OTP_ALAPKEZELO_PORTRE_EDER_GYORGY_ISTVAN_3

2. Szektorszinten egyértelműen az adómentes lakossági állampapírokat, valamint 2026-ban rázós pénz- és tőkepiaci körülményekre is számítunk - de szeretjük a kihívásokat. A hazai „elfoglaltságok” mellett az OTP Alapkezelőnek 2026-ban is lesznek feladatai a nemzetközi disztribúció kiszélesítésében, elmélyítésében, és ezen fogjuk tartani a fókuszt.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility