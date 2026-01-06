Nyílt kihívást intézett az Nvidia felé a nagy rivális

Lisa Su, az AMD vezérigazgatója a CES 2026 színpadán mutatta be a vállalat közelgő, mesterséges intelligenciára optimalizált adatközponti platformját.
A Helios nevű rendszert a világ legjobb AI-rackjeként jellemezte, nyíltan kihívást intézve az Nvidia felé.
A rack egy szabványosított tartó- és elhelyezőrendszer, amelyet főként adatközpontokban használnak szerverek, hálózati eszközök és egyéb elektronikai berendezések rendszerezett elhelyezésére.
A Helios közvetlen versenytársa lesz az Nvidia NVL rendszereinek. Míg a rivális Vera Rubin NVL72 megoldás 72 darab Rubin GPU-t használ, az AMD platformja 72 MI455X gyorsítóra épül.
A vállalat emellett részletesebb információkat közölt a készülő MI500 sorozatú adatközponti GPU-król is, amelyek a cég állítása szerint akár ezerszeres teljesítménynövekedést kínálhatnak az MI300X generációhoz képest. Su szerint erre a drasztikus teljesítményugrásra valóban szükség lesz. Úgy véli,
öt éven belül nagyjából ötmilliárd ember használ majd naponta valamilyen AI-megoldást.
Ennek kiszolgálásához a globális számítási kapacitást nagyjából a százszorosára kell emelni.
A prezentáción a robotika is fontos szerepet kapott. Su a Generative Bionics vezérigazgatójával, Daniele Puccival közösen mutatta be a GENE.01 nevű humanoid robotot. A gép AMD processzorokra és grafikus chipekre épül, és kifejezetten ipari környezetben történő felhasználásra tervezték. Az AMD a Generative Bionics egyik befektetőjeként is érdekelt a projektben.
Az AMD részvényárfolyama az elmúlt egy évben 76 százalékkal emelkedett, ezzel jócskán felülmúlva az Nvidia mintegy 30 százalékos drágulását. A piaci erőviszonyokban ez persze nem hozott fordulatot: az Nvidia piaci kapitalizációja körülbelül 4,5 ezer milliárd dollár, míg az AMD értéke 359 milliárd dollár körül alakul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
