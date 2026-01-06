Zavargások és miniszterváltás rázták meg az országot, de a befektetők máris visszatérnének

Az indonéz államkötvények piacára 2025 decemberében nettó 388 millió dollárnyi külföldi tőke érkezett. Ez volt az első pozitív havi adat augusztus óta, és lehetővé tette, hogy az egész év mérlege 337 millió dolláros többlettel záruljon. Így immár harmadik éve folyamatos a külföldi befektetők visszatérése az indonéz kötvénypiacra.

Korábban korántsem volt ennyire kedvező a helyzet. Szeptember és november között a globális alapok összesen mintegy 4,6 milliárd dollár értékben adták el indonéz állampapírjaikat.

A tömeges kivonulás mögött több ok állt: zavargások törtek ki az ország több nagyvárosában, a kormány pedig leváltotta Sri Mulyani Indrawati pénzügyminisztert, aki nagy tekintélyt élvezett a befektetők körében.

Az új pénzügyminiszter kiadásnövelő tervei miatt erősödtek a költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmak, miközben a jegybank függetlenségével kapcsolatban is kételyek merültek fel. Mindez együtt jelentősen rontotta a piaci hangulatot.

A Mandiri Sekuritas elemzője, Handy Yunianto rámutatott: a külföldi befektetők állománya már eleve nagyon alacsony szintre csökkent az indonéz kötvényekben. Emiatt már viszonylag csekély hangulatjavulás is elegendő volt ahhoz, hogy a tőke ismét elkezdjen visszaáramlani. A decemberi gyengébb dollár, valamint az állam mérsékeltebb kötvénykibocsátása szintén támogatta a beáramlást.

Az indonéz jegybank decemberben változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat a rúpia árfolyamának stabilizálása érdekében. Ugyanakkor jelezte, hogy keresi a további kamatcsökkentés lehetőségét. Ez enyhítette a piaci félelmeket azzal kapcsolatban, hogy a monetáris politika túlságosan is a kormány növekedéspárti törekvéseihez igazodna.

Yunianto szerint a külföldi tőkebeáramlás 2025-ben is folytatódhat, amennyiben gyengül a dollár, és tovább csökkennek az amerikai államkötvényhozamok.

Ugyanakkor figyelmeztetett, a kormányzati költekezés veszélyeire: jelentős kockázatot jelent, hogy az állami bevételek elmaradhatnak a tervezettől, miközben a kormány a kiadások érdemi növelését tervezi.

