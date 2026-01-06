  • Megjelenítés
Zavargások és miniszterváltás rázták meg az országot, de a befektetők máris visszatérnének
Befektetés

Zavargások és miniszterváltás rázták meg az országot, de a befektetők máris visszatérnének

Portfolio
Míg ősszel még menekültek a befektetők az indonéz kötvénypiacról az országban tapasztalható politikai instabilitás miatt, a december már a bizalom visszatéréséről árulkodik – hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

Az indonéz államkötvények piacára 2025 decemberében nettó 388 millió dollárnyi külföldi tőke érkezett. Ez volt az első pozitív havi adat augusztus óta, és lehetővé tette, hogy az egész év mérlege 337 millió dolláros többlettel záruljon. Így immár harmadik éve folyamatos a külföldi befektetők visszatérése az indonéz kötvénypiacra.

Korábban korántsem volt ennyire kedvező a helyzet. Szeptember és november között a globális alapok összesen mintegy 4,6 milliárd dollár értékben adták el indonéz állampapírjaikat.

A tömeges kivonulás mögött több ok állt: zavargások törtek ki az ország több nagyvárosában, a kormány pedig leváltotta Sri Mulyani Indrawati pénzügyminisztert, aki nagy tekintélyt élvezett a befektetők körében.

Az új pénzügyminiszter kiadásnövelő tervei miatt erősödtek a költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmak, miközben a jegybank függetlenségével kapcsolatban is kételyek merültek fel. Mindez együtt jelentősen rontotta a piaci hangulatot.

Még több Befektetés

Nyílt kihívást intézett az Nvidia felé a nagy rivális

Hatalmas tartozása van Venezuelának, Donald Trump széttárja karját

Történelmi csúcsra ment Európa vezető részvényindexe

A Mandiri Sekuritas elemzője, Handy Yunianto rámutatott: a külföldi befektetők állománya már eleve nagyon alacsony szintre csökkent az indonéz kötvényekben. Emiatt már viszonylag csekély hangulatjavulás is elegendő volt ahhoz, hogy a tőke ismét elkezdjen visszaáramlani. A decemberi gyengébb dollár, valamint az állam mérsékeltebb kötvénykibocsátása szintén támogatta a beáramlást.

Az indonéz jegybank decemberben változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat a rúpia árfolyamának stabilizálása érdekében. Ugyanakkor jelezte, hogy keresi a további kamatcsökkentés lehetőségét. Ez enyhítette a piaci félelmeket azzal kapcsolatban, hogy a monetáris politika túlságosan is a kormány növekedéspárti törekvéseihez igazodna.

Yunianto szerint a külföldi tőkebeáramlás 2025-ben is folytatódhat, amennyiben gyengül a dollár, és tovább csökkennek az amerikai államkötvényhozamok.

Ugyanakkor figyelmeztetett, a kormányzati költekezés veszélyeire: jelentős kockázatot jelent, hogy az állami bevételek elmaradhatnak a tervezettől, miközben a kormány a kiadások érdemi növelését tervezi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Uniós kilépés: Brüsszel fájdalmas mesterkedésbe kezdett
Öntik a pénzt ebbe a befektetésbe, ami hamar összeomolhat és perzselő inflációval fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility