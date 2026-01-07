A BÉT vezére elárulta, kérne-e befektetési tanácsot a mesterséges intelligenciától

A Portfolio Checklist keddi adásában Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk. Szóba került a mesterséges intelligencia szerepe a befektetési döntésekben, a BUX történelmi csúcsa és a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának egyik legnagyobb vakfoltja is.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A mesterséges intelligencia egyre több területen kínál gyors és kényelmes megoldásokat, a befektetések világában azonban Tóth Tibor óvatosságra int. Szerinte

az AI alkalmas lehet információk rendszerezésére, de a döntések felelősségét nem érdemes átadni algoritmusoknak.

A befektetés mindig tudatos mérlegelést igényel, saját célokkal és kockázatvállalással. A technológia legfeljebb eszköz, nem helyettesíti a gondolkodást.

KÖVESS MINKET

A Budapesti Értéktőzsde teljesítményét jól szimbolizálja, hogy a BUX index tavaly átlépte a 100 ezer pontos szintet. Ez nem egy egyszeri kilengés, hanem egy több évtizedes fejlődési ív eredménye: a mutató 35 év alatt több mint százszorosára nőtt. Ez a dinamika még regionális összevetésben is kiemelkedő - hangsúlyozta. A budapesti parkett forgalomban és kapitalizációban is a második legerősebb a térségben, miközben a nyugati piacokhoz képest még van növekedési potenciál.

Lakossági megtakarítások

A BÉT vezérigazgatója szerint több tízezer milliárd forint hever készpénzben vagy kamatot nem fizető számlákon, miközben a tőzsde hosszú távon kétszámjegyű éves hozamot produkált. Ez az be nem fektetett összeg önmagában nagyobb, mint az összes tőzsdei cég együttes értéke.

a kihasználatlan megtakarítás nemcsak egyéni veszteség, hanem a gazdasági növekedés fékje is.

A vezérigazgató szerint a belépési küszöb valójában sokkal alacsonyabb, mint azt sokan gondolják: nem milliókra van szükség, hanem hosszú távú befektetési szemléletre. A kockázatok csökkentésére pedig ma már egyszerű, átlátható eszközök is rendelkezésre állnak. Különösen a kezdők számára lehetnek jó megoldások az ETF-ek, amelyekkel egyetlen tranzakcióval teljes piacokra vagy régiókra lehet fogadni - mondta.

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ