Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából

A vermonti székhelyű Teucrium kedden nyújtotta be kérelmét az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) a Teucrium Venezuela Exposure ETF elindítására. Az alap olyan részvényeket és letéti jegyeket követne, amelyek venezuelai besorolású vállalatokhoz kötődnek.
Ide tartoznak azok a cégek, amelyek
bevételük legalább 50 százalékát a dél-amerikai országból szerzik, illetve olyan kereskedelmi partnerországokban működnek, amelyek jelentős exporttevékenységet folytatnak Venezuelával.
A VettaFi adatai szerint a Teucrium több mint 518 millió dollár értékű vagyont kezel, főként nyersanyag- és kriptoalapokban.
A helyi Bursátil tőzsdeindex hétfő óta dollárban számítva több mint 70 százalékot emelkedett.
A szárnyalás 2025 végén kezdődött, a befektetők abban bíznak, hogy a Maduro utáni korszak utat nyithat az adósság-átstrukturálásnak, valamint a hatalmas olaj- és ásványkincs-készletekbe irányuló befektetéseknek. Az olajkitermelés megszervezését Donald Trump amerikai elnök az amerikai olajcégek vezetésével képzeli el.
A befektetők korábban elfordultak a venezuelai eszközöktől, miután az erőforrásokban gazdag ország a szigorú amerikai szankciók nyomása alatt 2017-ben nem tudta törleszteni külső adósságát.
