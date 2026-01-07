  • Megjelenítés
Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából
Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából

Portfolio
Egy amerikai ETF-szolgáltató engedélyt kért az első, venezuelai kitettségű vállalatok papírjait lekövető tőzsdén kereskedett alap (ETF) elindítására, miután Nicolás Maduro elnök hétvégi amerikai elfogása ralit indított a helyi eszközökben.

A vermonti székhelyű Teucrium kedden nyújtotta be kérelmét az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) a Teucrium Venezuela Exposure ETF elindítására. Az alap olyan részvényeket és letéti jegyeket követne, amelyek venezuelai besorolású vállalatokhoz kötődnek.

Ide tartoznak azok a cégek, amelyek

bevételük legalább 50 százalékát a dél-amerikai országból szerzik, illetve olyan kereskedelmi partnerországokban működnek, amelyek jelentős exporttevékenységet folytatnak Venezuelával.

A VettaFi adatai szerint a Teucrium több mint 518 millió dollár értékű vagyont kezel, főként nyersanyag- és kriptoalapokban.

A Portfolio Investment Services privátbankárt keres

Hirtelen iszonyú sok pénz jelent meg a magyarok bankszámláin

A BÉT vezére elárulta, kérne-e befektetési tanácsot a mesterséges intelligenciától

A helyi Bursátil tőzsdeindex hétfő óta dollárban számítva több mint 70 százalékot emelkedett.

A szárnyalás 2025 végén kezdődött, a befektetők abban bíznak, hogy a Maduro utáni korszak utat nyithat az adósság-átstrukturálásnak, valamint a hatalmas olaj- és ásványkincs-készletekbe irányuló befektetéseknek. Az olajkitermelés megszervezését Donald Trump amerikai elnök az amerikai olajcégek vezetésével képzeli el.

A befektetők korábban elfordultak a venezuelai eszközöktől, miután az erőforrásokban gazdag ország a szigorú amerikai szankciók nyomása alatt 2017-ben nem tudta törleszteni külső adósságát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Javier Campos/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

