Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Soron következő online előadásunk pontosan ebben segít.
A résztvevők nemcsak megismerhetik a két piaci hangulat közötti különbségeket, hanem azt is, hogyan reagálhatnak a gyakorlatban az eltérő helyzetekre.
A webinárium célja, hogy a befektetők eszközöket kapjanak a trendek felismerésére, a döntések súlyának mérlegelésére és arra, miként lehet a kockázatot tudatosan kezelni.
Az előadás főbb témái:
-
A bika- és medvepiac fogalma és pszichológiája
-
Hogyan ismerhető fel, hogy éppen emelkedő vagy csökkenő trendben mozog a piac?
-
Milyen indikátorok és piaci jelek segíthetnek a helyzetek felismerésében?
-
Emelkedő trendben: mikor indokolt a kockázatvállalás növelése?
-
Csökkenő trendben: milyen stratégiák védenek a túlzott veszteségektől?
-
Konkrét piaci példák és történelmi helyzetek tanulságai
-
Gyakorlati tippek, amelyeket a résztvevők a saját befektetéseikben is azonnal alkalmazhatnak
Az előadás különlegessége, hogy nem elméleti keretekben mozog: a bika és a medve világát aktuális piaci példákon és tapasztalatokon keresztül mutatja be, ezáltal a résztvevők kézzelfogható, a mindennapi befektetési döntéseikben is hasznosítható tudással gazdagodnak.
Időpont: 2026. január 11. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Vonat és autó ütközött, teljesen lezártak egy utat
Az utasok leszálltak a szerelvényről.
Nyakunkon a banki gyorsjelentések: megvan, mire számítanak az elemzők
Kedvező piaci és szabályozói környezetben működnek az USA nagybankjai.
Képek: olyan súlyos balesetet okozott a havazás, hogy honvédségi Wisentet kellett bevetni
Itt vannak a részletek.
Itt az előrejelzés: jön a negyedik csapadékhullám
Fagyott esőt, ónos esőt is hozhat.
30 éves hidegrekord dőlt meg Csehországban
Volt ahol, majdnem - 30 fokot mértek.
Kilövik Budapesti egyik "menekülőútját"
A szervizút célja nem az átmenőforgalom biztosítása.
Ankara bejelentette: ha kérik, azonnal beavatkoznak - tízezrek menekülnek a harcok elől
Hónapok óta érik a beavatkozás.
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?