  • Megjelenítés
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Befektetés

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Portfolio
A pénzpiacokat két erő határozza meg: a bikák és a medvék. Az előbbi az optimizmust, a növekedést és a kockázatvállalást képviselik, míg az utóbbi a pesszimizmus, a visszahúzódás és a bizonytalanság időszakát jelképezi. Egy befektető számára azonban nem az a kérdés, hogy melyik „oldalon” álljon, hanem az, hogy képes-e felismerni, mikor melyik erő dominál, és hogyan alkalmazkodjon hozzá.

Soron következő online előadásunk pontosan ebben segít.

A résztvevők nemcsak megismerhetik a két piaci hangulat közötti különbségeket, hanem azt is, hogyan reagálhatnak a gyakorlatban az eltérő helyzetekre.

A webinárium célja, hogy a befektetők eszközöket kapjanak a trendek felismerésére, a döntések súlyának mérlegelésére és arra, miként lehet a kockázatot tudatosan kezelni.

Az előadás főbb témái:

Még több Befektetés

Nagyot emelt a Duna House célárán a Concorde

Magyarországot követik a lengyelek, piacra dobták eurókötvényeiket

Miközben az európai tőzsdék az irányt keresik, ez a szektor töretlenül menetel felfelé

  • A bika- és medvepiac fogalma és pszichológiája

  • Hogyan ismerhető fel, hogy éppen emelkedő vagy csökkenő trendben mozog a piac?

  • Milyen indikátorok és piaci jelek segíthetnek a helyzetek felismerésében?

  • Emelkedő trendben: mikor indokolt a kockázatvállalás növelése?

  • Csökkenő trendben: milyen stratégiák védenek a túlzott veszteségektől?

  • Konkrét piaci példák és történelmi helyzetek tanulságai

  • Gyakorlati tippek, amelyeket a résztvevők a saját befektetéseikben is azonnal alkalmazhatnak

Az előadás különlegessége, hogy nem elméleti keretekben mozog: a bika és a medve világát aktuális piaci példákon és tapasztalatokon keresztül mutatja be, ezáltal a résztvevők kézzelfogható, a mindennapi befektetési döntéseikben is hasznosítható tudással gazdagodnak.

Időpont: 2026. január 11. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Magyarországot követik a lengyelek, piacra dobták eurókötvényeiket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility