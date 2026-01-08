  • Megjelenítés
Nagyot emelt a Duna House célárán a Concorde
Nagyot emelt a Duna House célárán a Concorde

Portfolio
Friss elemzéssel jelentkezett a Concorde a Duna House részvényeire, az elemzőház a javuló kilátásoknak köszönhetően jelentősen megemelte célárát, a papírokat pedig vételre ajánlja.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk
Információ és jelentkezés

A Duna House az elmúlt negyedévekben látványosan javuló működési számokat hozott, miközben mindhárom fő piacon (Magyarország, Lengyelország, Olaszország) kedvezőbb lett a környezet. A Concorde emiatt érdemben feljebb húzta a következő évek profitvárakozásait: a 2026-os EBITDA-becslést 21%-kal, a nettó profit várakozást 32%-kal emelte meg az elemzőház a korábbi modellhez képest, és az EPS-prognózist is jelentősen felemelte.

A pénzügyi közvetítés lett a motor: már közel a csoport EBITDA-jának 90%-át adja, és a menedzsment szerint tovább nőhet a súlya. A Concorde arra számít, hogy a hitelközvetítés mindhárom országban erős marad, Olaszországban pedig a bónuszfizetések miatt a Q4 különösen erős lehetett.

A makrokörnyezetben is vannak poztívumok, az eurózónában az alacsonyabb kamatszint támogatja a jelzálogpiacot (Olaszország), Magyarországon az Otthon Start Program élénkítette a piacot, Lengyelországban pedig a kamatkörnyezet enyhülése segíthet.

Alacsony adósság és erős cash pozíció mellett a társaság 5 éves stratégiája 30–40 millió eurós akvizíciós keretet vázol 2030-ig, ráadásul a Concorde szerint a célzott 3–8x EV/EBITDA vételi szorzók mellett ezek a lépések könnyen értékteremtők lehetnek (a tőzsdei európai peer-ek magasabb szorzókon forognak).

A modellben külön pluszt jelent, hogy a megmaradt ingatlanportfólió értékesítése 2026-ban is adhat extra bevételt és EBITDA-t, a cég pedig jelentős szabad cash flow-t kommunikált ezekből a tételekből.

A Concorde 2030-ig évi 8–9% körüli növekedési pályát vázol fel bevételben/EBITDA-ban, miközben a profitabilitást javíthatja az is, hogy kifutnak a nyomást okozó tevékenységek (például az energia szegmens). A részvény a friss becslések alapján 2026/27-re 9,2x/9,6x P/E, illetve 6,4x/6,3x EV/EBITDA körüli szorzókon forog a számításaik szerint; ez prémium a BUX-hoz képest, de az elemzőház szerint az „asset-light” modell és a magasabb értékeltségű piacok felé tolódó bevételszerkezet ezt indokolhatja.

A Concorde nem nyúlt az osztalékfeltételezéshez (a formális politika szerint ~47% payout), 2025 után 69 forintos osztalékot vár, ami a jelenlegi árfolyam mellett ~5% körüli osztalékhozamot jelenthet.

A pozitív sztori legnagyobb kockázata, ha az új piacokra lépés (például a spanyol terjeszkedés) nem hozza a várt megtérülést, ha csúsznak az ingatlaneladások, illetve ha a jutalék- és díjszinteket érintő szabályozói kockázatok rontják a marzsokat. A forint erősödése is negatívan hathat a külföldi eredményeken.

A Concorde tartásról vételre javította a Duna House-ra vonatkozó ajánlását, a 12 hónapos (ex-div) célárat pedig

1 137 forintról 1 640 forintra emelte.

A 2026. január 6-i 1 385 forintos záróárhoz képest ez 19% felértékelődési potenciált, osztalékkal együtt pedig kb. 23% teljes hozamot jelenthet a Concorde számításai szerint.

