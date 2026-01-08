Valami készül Kínában; és ebből még pénzünk is lehet

Aki leírta Kínát, az tavaly nagyot tévedett: 2025-ben a kínai részvénypiac közel 30%-ot emelkedett, amivel a világ egyik legjobban teljesítő eszközosztálya lett. Az árfolyamok szárnyalása mögött azonban felemás a kép: bár bizonyos területeken van javulás, a mélyben húzódó strukturális problémákat - az ingatlanpiaci válságot és a lakossági bizalom hiányát - nem sikerült teljesen megoldani.
Azonban most egy olyan rejtett jelzést küldött a kínai politikai vezetés, amit hiba lenne figyelmen kívül hagyni. A felszín alatt ugyanis alapvető stratégiaváltás körvonalazódik, ami arra utal, hogy Peking megelégelte a félmegoldásokat. Ha ez a jelzés beigazolódik, akkor lehet rosszul teszik a befektetők, ha csak Amerikára figyelnek.
Érdemes most Kínára figyelni, mert a globális képet nézve egyre erősebb a kontraszt. Míg az amerikai sztori és a technológiai szektor sok ponton túlvettnek, sőt, sérülékenynek tűnik a kifeszített árazások miatt, addig Kínában - a kétségtelenül meglévő kockázatok ellenére - olyan dolgok történhetnek, amik átrendezhetik a tőkeáramlásokat. Mutatjuk, miért nem szabad most levenni a szemünket Keletről.
