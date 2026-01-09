Kilőtt a bankrészvény, Trump okozta ezt is

A nuuki székhelyű Bank of Greenland részvénye az év eleje óta több mint 42 százalékot ugrott, ezzel a koppenhágai középvállalati index második legjobban teljesítő papírjának tekinthető.
Összehasonlításképpen:
maga az index mindössze 2,7 százalékkal erősödött ugyanebben az időszakban.
A Bank of Greenland papírjai történelmi csúcsra emelkedtek, mielőtt pénteken a befektetők elkezdték realizálni a nyereségüket.
A Newsweek korábban összegyűjtött több forgatókönyvet is arra az esetre, ha az Egyesült Államok tényleg megtámadja Grönlandot, vagy komolyan fontolóra vesz egy inváziót:
- Katonai válaszlépések: a Newsweek viszont egy dán elemzőre hivatkozva megállapítja, hogy teljesen irreális az, hogy Dánia, illetve más európai országok tartós és hatékony védekező műveleteket, katonai válaszcsapást tudjanak támasztani az Egyesült Államokkal szemben, ha Amerika megpróbálja megszállni Grönlandot. Ennek a fő oka elsősorban az, hogy jelenleg is az amerikai katonai jelenlét a legnagyobb a térségben.
- A legvalószínűbb forgatókönyv a Newsweeknek nyilatkozó elemzők szerint az lenne, hogy a NATO tagállamai megpróbálják diplomáciai eszközökkel, nyomásgyakorlással elérni, hogy Grönland ügyében valamilyen kompromisszumos megoldás szülessen, a NATO ne essen szét teljesen a legerősebb tagállam támadása miatt.
- Egy másik vélemény szerint az európai országok elkezdhetnének a kontinensen állomásozó amerikai csapatokon keresztül nyomást gyakorolni az USA-ra: például blokkolhatnák a kikötőket, reptereket az amerikai utánpótlást szállító gépek elől, elkezdhetnének jelentős „bérleti díjakat” behajtani az amerikaiakon különféle katonai objektumok használata miatt, akár ki is dobhatnák Európából az amerikai csapatokat. Ez az egész azért valószínűtlen, mert Oroszország katonai fenyegetése miatt Európának szüksége van az amerikai védelemre.
- Elkezdhetnék tervezni a NATO jövőjét az Egyesült Államok nélkül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
