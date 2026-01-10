  • Megjelenítés
Az amerikai olajcégek ugrásra készen várják a visszatérést Venezuelába
Befektetés

Az amerikai olajcégek ugrásra készen várják a visszatérést Venezuelába

Portfolio
Az Exxon Mobil vezérigazgatója, Darren Woods pénteken közölte, hogy az amerikai olajipari óriás kész megvizsgálni a venezuelai piacra való visszatérés lehetőségét, jóllehet a dél-amerikai ország közel húsz éve államosította a vállalat helyi eszközeit.

Woods ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Venezuela jelenleg nem tekinthető befektetésre alkalmas országnak, és ahhoz, hogy ez megváltozzon,

jelentős jogi reformokra lenne szükség.

Nyilatkozata a Fehér Házban, Donald Trump amerikai elnökkel tartott megbeszélésén hangzott el, amelyet kevesebb mint egy héttel azután tartottak, hogy az amerikai erők egy éjszakai rajtaütés során elfogták, majd eltávolították a hatalomból Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

A vezérigazgató elmondta, hogy rövid távon elengedhetetlen egy szakértői csapat kiküldése Venezuelába az olajipar és a meglévő eszközök állapotának felmérésére. Hozzátette, hogy ehhez szilárd biztonsági garanciákra lenne szükség, valamint tartós befektetésvédelmi biztosítékokra. Woods szerint az Exxon csak akkor térhet vissza, ha az ország szénhidrogén-szabályozását érdemben módosítják, mivel a vállalat eszközeit korábban már két alkalommal is elkobozták, és egy újabb belépés csak jelentős változtatások mellett lenne elképzelhető.

A Chevron alelnöke, Mark Nelson emlékeztetett arra, hogy vállalatuk immár száz éve jelen van Venezuelában, és jelenleg ez az egyetlen ott működő amerikai olajcég. Elmondása szerint a Chevron kész azonnal megduplázni a PDVSA állami olajvállalattal közös vegyesvállalatainak termelését, és a következő másfél–két évben további mintegy ötven százalékkal tudná növelni a kitermelést.

Az Exxon, a ConocoPhillips és a Chevron évtizedeken át a PDVSA legfontosabb partnerei közé tartoztak, és kulcsszerepet játszottak az Orinoco-övezet, az ország legjelentősebb olajtermelő régiójának fejlesztésében. Hugo Chávez kormánya 2004 és 2007 között államosította az ágazatot: míg a Chevron végül megállapodásra jutott a PDVSA-val, a ConocoPhillips és az Exxon kivonult az országból, és választottbírósági eljárást indított a kisajátítások miatt.

Venezuela jelenleg összesen több mint 13 milliárd dollárral tartozik a ConocoPhillipsnek és az Exxonnak a korábbi államosítások és eszközkisajátítások következtében.

A ConocoPhillips vezérigazgatója, Ryan Lance, aki szintén részt vett a fehér házi megbeszélésen, úgy fogalmazott, hogy a PDVSA-t valószínűleg át kellene szervezni ahhoz, hogy vállalata érdemben fontolóra vegye a visszatérést.

Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

