A legelitebb klubhoz csatlakozott a Google anyacége

Az Alphabet, a Google anyavállalata a nagy technológiai cégek közül negyedikként érte el ma

a 4 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

Tavaly év elején az Alphabet részvényei még jócskán elmaradtak a többi technológiai óriás papírjaitól. A befektetők attól tartottak, hogy a cég fő bevételi forrását jelentő keresőmotort háttérbe szoríthatják az olyan új alkalmazások, mint a ChatGPT vagy a Perplexity. Emellett aggodalmat keltett az is, hogy az amerikai szabályozók a vállalat feldarabolására törekedhetnek.

A részvényárfolyam azonban április óta több mint a duplájára emelkedett. A fordulat nagyrészt Demis Hassabisnak, a DeepMind társalapítójának köszönhető,

aki a Google mesterségesintelligencia-fejlesztéseit irányítva sikeresen vette fel a versenyt a ChatGPT-vel.

A múlt hónapban az OpenAI vezetője, Sam Altman "vörös riasztást" hirdetett a termékfejlesztés felgyorsítására, miután a Google bemutatta Gemini 3 modelljét, amely az iparági mérőszámok alapján megelőzte a riválisokat. Koray Kavukcuoglu, a DeepMind technológiai igazgatója elmondta, hogy a teljesítménynövekedést a Google saját fejlesztésű chipjeivel végzett betanítás tette lehetővé. A vállalat azt is bejelentette, hogy legújabb modelljeit azonnal integrálja termékeibe.

Az Alphabet emellett azt is bizonyította a befektetőknek, hogy hirdetési bevételei a chatbotok jelentette kihívás ellenére továbbra is erőteljesen növekednek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

