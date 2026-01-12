  • Megjelenítés
Igazán szánalmas teljesítmény: még a készpénzt is alulmúlták a neves befektetési alapok
Portfolio
A brit befektetési világ legismertebb alapkezelői tavaly még a készpénzt is alulteljesítették, miközben a passzív indexkövető alapok és az amerikai technológiai részvények tovább erősítették pozíciójukat - írja a Financial Times.

Nick Train, az egymilliárd fontos Finsbury Growth & Income Trust vezetője különösen nehéz évet zárt. Az alap nettó eszközértéke novemberig 7,5 százalékkal csökkent. A másfél milliárd fontos Lindsell Train UK Equity Fund ugyanebben az időszakban 7,2 százalékos mínuszt szenvedett el, miközben a FTSE All-Share index 21,4 százalékos hozamot ért el.

Az alap részvényesei a jövő héten szavaznak arról, hogy menesszék-e Traint,

a voksolás a trust csaknem 100 éves történetében az első ilyen eset lesz.

Terry Smith, egy másik ismert brit alapkezelő a héten közölte a befektetőkkel, hogy zászlóshajó alapja, a Fundsmith Equity mindössze 0,8 százalékos hozamot ért el 2025-ben, miközben a készpénz 4,2 százalékos kamatot fizetett.

Mindkét szakember korábban hosszú távon kiemelkedő eredményeket ért el az úgynevezett minőségi, ígéretes növekedési kilátásokkal rendelkező részvényekre összpontosítva.

Train alapja 2006-os indulása óta átlagosan évi 8,6 százalékos, Smithé 2010 óta évi 13,8 százalékos hozamot produkált.

"Nehéz időszak áll mögöttük, és mindkettőjük türelmét próbára tette a hosszabb alulteljesítés, bár hosszú távon jelentős értéket teremtettek befektetőiknek" – mondta Jason Hollands, az Evelyn Partners vagyonkezelő szakértője.

Smith éves levelében azt írta, hogy az indexkövető alapokba áramló tőke és az amerikai technológiai óriások dominanciája nyomást gyakorolt az alapjára. A nagy technológiai cégek közül jelenleg csak hármat tart: a Metát, a Microsoftot és az Apple-t.

Az alulteljesítés ráirányította a figyelmet a díjakra is. Train alapjának éves alapkezelési díja 0,67 százalék, Smithé 1,04 százalék, miközben a legolcsóbb indexkövető alapok 0,1 százalék alatti költség mellett kínálnak hozzáférést a globális piacokhoz.

A sztármenedzserek kora már régóta leáldozóban van, és óriási csapást mért rá a Woodford-botrány

– utalt Hollands Neil Woodford egykori alapkezelő 3,7 milliárd fontos alapjának összeomlására, amely rengeteg befektetőnek okozott veszteséget.

Marcus Blyth, a Rathbones vagyonkezelő szakembere szerint a sztármenedzser címkét mindig egy kiugróan jó teljesítményű időszak után aggatják valakire, amikor a befektetési stratégia szerencsésen egybeesik a piaci környezettel. A 2008-as válság után a növekedési befektetés került divatba, ami sok alapkezelőt jó színben tüntetett fel. Aztán jött 2022, az értékalapú részvények visszatérése, a magasabb kamatkörnyezet és a mesterséges intelligenciához köthető vállalatok szűk körének szárnyalása – mindez sok korábbi sztármenedzsert hagyott jelentős lemaradásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

