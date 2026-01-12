Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-tulajdonost érint

Adathalász csalók próbálhatnak hozzáférni a pénzintézeti számlákhoz.
A magukat banki ügyintézőnek kiadó telefonálók leggyakrabban hivatalosnak tűnő telefonszámról,
gyanús tranzakcióra hivatkozva, egy pénzintézet nevében keresik meg az ügyfelet és felkínálják segitségüket a "visszaélés" megakadályozására
- írja az Államkincstár.
A csalók megoldásként felajánlják egy "vírusirtó" vagy "biztonsági applikáció" letöltését az alkalmazásáruházakból, amellyel valójában a csalók távoli hozzáférését teszik lehetővé az adott eszközhöz. Az alkalmazás meggondolatlan letöltésével így szabadon hozzáférhetnek az ügyfél számlájához.
A Magyar Államkincstár azt javasolja ügyfeleinek, hogy
ha csalásgyanús hívást kap, azonnal mondjon nemet, bontsa a vonalat, és semmiképp se telepítsen számítógépére vagy mobiltelefonjára ismeretlen programot.
A csalások felderítésére a Magyar Államkincstár egyetlen esetben sem kéri alkalmazás letöltését vagy jelszó kiadását az ügyfeleitől.
Amennyiben gyanús hívása érkezik, azonnal hívja a Kincstár 1811-es telefonszámát, és jelentse az esetet.
Az adathalász kísérletekről, csalásokról és a visszaélések formáiról további információk ide kattintva olvashatók.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Lecsapott az extrém téli időjárás: rengeteg járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén
Riasztás van érvényben a régióban.
Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők
Ingatlanpiaci Hangulatfelmérés, országos adatokkal.
Betetőzik von der Leyen machinációja, néhány nap maradt a nagy paktumig
A tiltakozó tagállamok továbbra is keresztbe akarnak tenni a megállapodásnak.
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Eddig tartott a tolerancia, zuhannak a piacok Trump újabb akciója miatt.
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
"Ha mi nem szerezzük meg Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja."
Peking bejelentése megrengette a piacokat, zuhanással reagáltak Kína legnagyobb akkumulátorgyártói
Áprilistól több száz exporttermék áfakedvezményét alakítják át.
Megdöbbentő kezelési módszert fejlesztettek ki: rengeteg betegnek adhat reményt a forradalmi eljárás
Sokak látását adhatja vissza.
Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól
Már márciusban megérkezhetnek az első kifizetések a magyar költségvetésnek.
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.