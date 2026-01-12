Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-tulajdonost érint

Mobilapplikációs értesítésben figyelmeztet a Magyar Államkincstár: telefonos csalók adathalász program letöltésére próbálhatják rávenni a bankok és a Kincstár ügyfeleit, ezzel szerezve meg gyanútlan emberek a számlaadatait.

Adathalász csalók próbálhatnak hozzáférni a pénzintézeti számlákhoz.

A magukat banki ügyintézőnek kiadó telefonálók leggyakrabban hivatalosnak tűnő telefonszámról,

gyanús tranzakcióra hivatkozva, egy pénzintézet nevében keresik meg az ügyfelet és felkínálják segitségüket a "visszaélés" megakadályozására

- írja az Államkincstár.

A csalók megoldásként felajánlják egy "vírusirtó" vagy "biztonsági applikáció" letöltését az alkalmazásáruházakból, amellyel valójában a csalók távoli hozzáférését teszik lehetővé az adott eszközhöz. Az alkalmazás meggondolatlan letöltésével így szabadon hozzáférhetnek az ügyfél számlájához.

A Magyar Államkincstár azt javasolja ügyfeleinek, hogy

ha csalásgyanús hívást kap, azonnal mondjon nemet, bontsa a vonalat, és semmiképp se telepítsen számítógépére vagy mobiltelefonjára ismeretlen programot.

A csalások felderítésére a Magyar Államkincstár egyetlen esetben sem kéri alkalmazás letöltését vagy jelszó kiadását az ügyfeleitől.

Amennyiben gyanús hívása érkezik, azonnal hívja a Kincstár 1811-es telefonszámát, és jelentse az esetet.

Az adathalász kísérletekről, csalásokról és a visszaélések formáiról további információk ide kattintva olvashatók.

