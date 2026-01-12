Mibe fektessünk 2026-ban? Elárulta a világ legnagyobb alapkezelője

Az év elején sok befektetőben megfogalmazódik a kérdés, hogy milyen stratégiával érdemes nekivágni az esztendőnek, mik lehetnek a jó befektetések, és mit érdemes alakítani a meglévő portfoliókon. A BlackRock éves kitekintése alapján papíron még mindig kedvező a kép, trend feletti növekedéssel és lazuló pénzügyi kondíciókkal, miközben az AI-sztori továbbra is középpontban van. Csakhogy közben ott a koncentráció csapdája, a feszített értékeltségek, és a bizonytalan kamatpálya, ami bármikor átírhatja a narratívákat. A jelentés egyik legérdekesebb üzenete nem az, hogy merre “kell” menni, hanem az, hogy 2026-ban hogyan érdemes túlélni a volatilitást úgy, hogy közben ne maradjunk le a nagy trendekről sem.

A nagy kép

A BlackRock 2026-os kitekintése szerint továbbra is kedvező a környezet a részvénypiac számára, mivel a forgatókönyvükben trend feletti növekedés, lazuló monetáris kondíciók és gyorsuló termelékenység találkozik. Ugyanakkor kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a magasabb kockázatvállalás nem automatikus, mert a munkaerőpiaci gyengeség jelei, a magas értékeltségek és a kamatpálya bizonytalansága nagyobb szelektivitást indokol.

Az AI-val kapcsolatban a BlackRock úgy véli, hogy az nem egyszerűen egy tőzsdei narratíva, hanem egy tőkeigényes beruházási ciklus, ami a vállalati profitvárakozásokon túl a makronövekedési várakozásokat is segíti. 2025-ben önmagában az adatközpontokra több mint 500 milliárd dollár ment el, 2026-ban 700 milliárd dollár felett lehetnek az AI-infrastruktúrára fordított kiadások, és 2030-ig összesen mintegy 5-8 ezer milliárd dollárnyi AI-infrastruktúra költést várnak. A BlackRock úgy tartja, hogy a fejlesztések még csak kezdeti szakaszukban járnak, és a következő negyedévekben és években tovább fogják ösztönözni a növekedést. Ez magyarázza, miért tartják továbbra is domináns témának az AI-t még akkor is, ha közben nő a volatilitás és a „jó” részvények közötti szórás.

Rámutatnak viszont arra is, hogy az AI téma elterjedtsége növekvő koncentrációs és korrelációs kockázatát hordoz magában. Nagyrészt az AI-hoz kapcsolódó hozamok hatására az amerikai részvényindexek új történelmi csúcsokra emelkedtek, és még koncentráltabbá váltak: az S&P 500 index 10 legnagyobb vállalata jelenleg az index piaci kapitalizációjának több mint 40%-át teszi ki.