Most kiderül, megverték-e az állampapírt a magyarok kedvenc befektetési alapjai!

Vegyesen teljesítettek a rendkívül népszerű kötvényalapok a tavalyi, relatíve nyugalmas kötvénypiaci környezetben: a legjobban hozó alap egyetlen év alatt 13%-os nyereséget produkált, ez közel duplája a magyar lakossági állampapírokkal 2025-ben elérhető hozamszintnek. A többség azonban ennél lényegesen kisebb hozamot termelt, így felvetődik a jogos kérdés: sikerült-e felülteljesíteni az állampapírokat azzal, ha valaki egy évvel ezelőtt hazai kötvényalapokba fektetett? A Portfolio most összegyűjtötte, mely alapok befektetői örülhetnek a legnagyobb hozamoknak, és kiknek sír legalább az egyik szemük – lássuk a kendőzetlen számokat!

Továbbra is teljességgel dominálják a magyar befektetési alapok világát a kötvényalapok, habár valamelyest csökkent a népszerűségük: a legfrissebb adatok szerint óriási összeget, 6153 milliárd forintot tartanak ilyen befektetésekben a magyarok – ez közel duplája a második legnépszerűbb kategória, az abszolút hozamú alapok 3416 milliárd forintos állományának. A 2025-ös év azonban nem a kötvényalapok malmára hajtotta a vizet: szűk egy év alatt kb. 82 milliárddal csökkent az ágazat vagyona, annak ellenére, hogy igen magas hozamra is szert tehettek a jól választó befektetők.

Bőven 10% fölötti hozamot is lehetett keresni

Jó hír a befektetőknek, hogy a kötvényalapok elsöprő többsége pluszban zárta a tavalyi évet: a nyilvántartott 70 darab magyar, forintos, nem intézményi kötvényalap-sorozat közül 63 volt képes pozitív hozamot elérni – derül ki az alapok 2025-ös teljesítményét vizsgáló gyűjtésünkből.

Ne is vesztegessük az időt, lássuk a 15 legnagyobb nominális hozamot termelő kötvényalap listáját: