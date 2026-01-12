Most kiderül, megverték-e az állampapírt a magyarok kedvenc befektetési alapjai!

Továbbra is teljességgel dominálják a magyar befektetési alapok világát a kötvényalapok, habár valamelyest csökkent a népszerűségük: a legfrissebb adatok szerint óriási összeget, 6153 milliárd forintot tartanak ilyen befektetésekben a magyarok – ez közel duplája a második legnépszerűbb kategória, az abszolút hozamú alapok 3416 milliárd forintos állományának. A 2025-ös év azonban nem a kötvényalapok malmára hajtotta a vizet: szűk egy év alatt kb. 82 milliárddal csökkent az ágazat vagyona, annak ellenére, hogy igen magas hozamra is szert tehettek a jól választó befektetők.
Bőven 10% fölötti hozamot is lehetett keresni
Jó hír a befektetőknek, hogy a kötvényalapok elsöprő többsége pluszban zárta a tavalyi évet: a nyilvántartott 70 darab magyar, forintos, nem intézményi kötvényalap-sorozat közül 63 volt képes pozitív hozamot elérni – derül ki az alapok 2025-ös teljesítményét vizsgáló gyűjtésünkből.
Ne is vesztegessük az időt, lássuk a 15 legnagyobb nominális hozamot termelő kötvényalap listáját:
