Ralizik az Alibaba részvénye!

Hétfőn az Alibaba részvényei több mint 10 százalékkal szárnyaltak az amerikai tőzsdén, miután Kína bejelentette:
felgyorsítja a digitális technológiák, köztük a mesterséges intelligencia országos szintű integrációját,
ami új lökést adhat a technológiai szektor legnagyobb cégeinek.
Li Lecseng ipari és informatikai miniszter a Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy az ország folytatja a feldolgozóipar intelligens korszerűsítését, és végrehajtja az "MI + gyártás" akciótervet.
A kínai központi televíziónak nyilatkozva a miniszter közölte, hogy a kormány 2026-ban újabb pénzügyi támogatási csomagot indít az úgynevezett "kis óriás" vállalatok számára, és ösztönzi a cégeket kutatás-fejlesztési kiadásaik növelésére.
Kína technológiai stratégiája a tudományos és technológiai önellátás erősítésére, valamint a jövő iparában várható áttörések elérésére összpontosít. A kiemelt területek közé tartozik a kvantumtechnológia, a humanoid robotika, az agy-számítógép interfészek fejlesztése és a 6G mobiltechnológia. A kormány emellett fokozni kívánja a kulcsiparágak termelési kapacitásának ellenőrzését, és vissza akarja szorítani a túlzott, önpusztító árversennyel terhes piaci gyakorlatokat.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
