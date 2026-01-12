Ralizik az Alibaba részvénye!

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Hétfőn az Alibaba részvényei több mint 10 százalékkal szárnyaltak az amerikai tőzsdén, miután Kína bejelentette:

felgyorsítja a digitális technológiák, köztük a mesterséges intelligencia országos szintű integrációját,

ami új lökést adhat a technológiai szektor legnagyobb cégeinek.

Li Lecseng ipari és informatikai miniszter a Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy az ország folytatja a feldolgozóipar intelligens korszerűsítését, és végrehajtja az "MI + gyártás" akciótervet.

A kínai központi televíziónak nyilatkozva a miniszter közölte, hogy a kormány 2026-ban újabb pénzügyi támogatási csomagot indít az úgynevezett "kis óriás" vállalatok számára, és ösztönzi a cégeket kutatás-fejlesztési kiadásaik növelésére.

Kína technológiai stratégiája a tudományos és technológiai önellátás erősítésére, valamint a jövő iparában várható áttörések elérésére összpontosít. A kiemelt területek közé tartozik a kvantumtechnológia, a humanoid robotika, az agy-számítógép interfészek fejlesztése és a 6G mobiltechnológia. A kormány emellett fokozni kívánja a kulcsiparágak termelési kapacitásának ellenőrzését, és vissza akarja szorítani a túlzott, önpusztító árversennyel terhes piaci gyakorlatokat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ