  • Megjelenítés
Ralizik az Alibaba részvénye!
Befektetés

Ralizik az Alibaba részvénye!

Portfolio
Az Alibaba részvényei hétfőn több mint 10 százalékot emelkedtek az amerikai tőzsdén, miután Kína bejelentette, hogy felgyorsítja a digitális technológiák, köztük a mesterséges intelligencia integrációját - írja a Yahoo Finance.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Hétfőn az Alibaba részvényei több mint 10 százalékkal szárnyaltak az amerikai tőzsdén, miután Kína bejelentette:

felgyorsítja a digitális technológiák, köztük a mesterséges intelligencia országos szintű integrációját,

ami új lökést adhat a technológiai szektor legnagyobb cégeinek.

Li Lecseng ipari és informatikai miniszter a Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy az ország folytatja a feldolgozóipar intelligens korszerűsítését, és végrehajtja az "MI + gyártás" akciótervet.

Még több Befektetés

A legelitebb klubhoz csatlakozott a Google anyacége

Hatalmas emelkedés jöhet ennél az olcsó részvénynél

Hihetetlen száguldás: valósággal kilőtt a kritikus anyag ára!

A kínai központi televíziónak nyilatkozva a miniszter közölte, hogy a kormány 2026-ban újabb pénzügyi támogatási csomagot indít az úgynevezett "kis óriás" vállalatok számára, és ösztönzi a cégeket kutatás-fejlesztési kiadásaik növelésére.

Kína technológiai stratégiája a tudományos és technológiai önellátás erősítésére, valamint a jövő iparában várható áttörések elérésére összpontosít. A kiemelt területek közé tartozik a kvantumtechnológia, a humanoid robotika, az agy-számítógép interfészek fejlesztése és a 6G mobiltechnológia. A kormány emellett fokozni kívánja a kulcsiparágak termelési kapacitásának ellenőrzését, és vissza akarja szorítani a túlzott, önpusztító árversennyel terhes piaci gyakorlatokat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Újabb havazás és ónos eső jön Budapesten: megszólalt Karácsony Gergely
Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-tulajdonost érint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility