Közel négy évet vártunk erre a pillanatra – Itt az ideje Mol részvényt venni?

Kitört a Mol!
Az idei évet a Mol indította a legerősebben a hazai blue chipek közül, már több, mint 10 százalékot emelkedett az olajcég árfolyama 2026-ban. Ez már önmagában is figyelemre méltó, de a mai több, mint egy százalékos emelkedésnek köszönhetően
kitört az árfolyam a 2022 áprilisa óta tartó oldalazásból, ezzel egészen 2019 óta nem látott szintre került a jegyzés.
Azért is figyelemre méltó a mai mozgás, mert az elmúlt években többször is próbálkozott a kitöréssel a Mol, sikertelenül. A legfontosabb kérdés ilyenkor egyértelműen az, hogy befektetőként mit érdemes most tenni?
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés