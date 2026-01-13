Közel négy évet vártunk erre a pillanatra – Itt az ideje Mol részvényt venni?

Két fontos tényező is kellett ahhoz, hogy a Mol az idei legjobban teljesítő blue chip papírként kitörjön a 2022 óta tartó oldalazásból, ráadásul ezzel olyan területre ért el az árfolyam, ahol már 2019 óta nem járt. A régóta várt, sikeres kitörést követően most számos elemzői eszközt segítségül hívva megnézzük, hogy hogyan vélekednek a profik a vállalatról, hogy olcsó-e jelenleg a részvény és annak is utánajárunk, hogy milyen tényezők befolyásolják a legmarkánsabban a társaság teljesítményét.

Kitört a Mol!

Az idei évet a Mol indította a legerősebben a hazai blue chipek közül, már több, mint 10 százalékot emelkedett az olajcég árfolyama 2026-ban. Ez már önmagában is figyelemre méltó, de a mai több, mint egy százalékos emelkedésnek köszönhetően

kitört az árfolyam a 2022 áprilisa óta tartó oldalazásból, ezzel egészen 2019 óta nem látott szintre került a jegyzés.

Azért is figyelemre méltó a mai mozgás, mert az elmúlt években többször is próbálkozott a kitöréssel a Mol, sikertelenül. A legfontosabb kérdés ilyenkor egyértelműen az, hogy befektetőként mit érdemes most tenni?