MNB: működik az új etikus életbiztosítási szabályozás, itt vannak az eredményei

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszamérte a biztosításokra vonatkozó 2024 végén meghirdetett Etikus 2.0 szabályozási csomagjának tavaly július 1-jétől alkalmazandó, a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítások eszközalapjainak hozamaira vonatkozó elvárásainak teljesülését.

Ez alapján a biztosítási piacon, mint írják,

31 százalékponttal csökkent az alacsony ügyfélértékű termék-eszközalap kombinációk száma.

Az érintett biztosítók egyebek közt

költségcsökkentéssel,

a mögöttes portfóliók átrendezésével, sőt

egyes eszközalapok megszüntetésével

növelték az elérhető termék-eszközalap kombinációk által nyújtott ügyfélértéket. A piacon még jelenlévő minimális számú alacsony teljesítményű eszközalap fogyasztóbarát módosításáról a pénzügyi felügyelet egyeztetést folytat az adott piaci szereplőkkel.

Idén január 1-jétől a biztosítóknak az Etikus 2.0 csomag valamennyi elvárásának meg kell felelnie. Az MNB módosított TKM-rendelete szerint így a továbbiakban értékesített életbiztosításoknál az ügyfelek számára nem csak az összehasonlítást segítő modell teljes költségmutatót (TKM), hanem a rájuk vonatkozó, egyedi TKM értéket is be kell mutatni. A piaci szereplőknek ezentúl az egyes termékek és eszközalapok kapcsán meg kell küldeniük az MNB-nek a TKM maximum és minimumértékeket is.

A termékfelügyeleti és -irányítási intézkedések alkalmazásáról szóló felügyeleti POG-ajánlás alapján emellett a biztosítók a továbbiakban az ügyfelek számára

kizárólag megfelelő ár-érték arányt nyújtó termékeket fejleszthetnek és értékesíthetnek,

kezelve egyúttal az érdekkonfliktusokat is - emélkeztetett az MNB.

A unit-linked életbiztosításoknál külön felügyeleti elvárás, hogy a fogyasztóknak szóló rövid, közérthető kiemelt információkat tartalmazó KID-tájékoztatókban bemutatott mérsékelt és kedvező teljesítmény-forgatókönyvek esetén az ügyfelek az alacsony kockázatú eszközalapoknál legalább nulla nominális hozamot, míg közepes vagy magas kockázatú eszközalapoknál minimum reálhozamot érhessenek el. A biztosítók 2026-tól csak a POG-ajánlás alapján felülvizsgált termékeket értékesíthetnek.

