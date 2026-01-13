Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!

  • Megjelenítés
 
Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.
2025-ben nagyon jól járt aki itthon tartotta a pénzét. A hazai részvénypiac széles körű erős teljesítménye mellett a forint is a hazai befektetők malmára hajtotta a vizet.

2026 is nagy lendülettel indult a magyar piacon, a befektetők egyik kedvenc részvénye pedig felébredt álmából és nagy emelkedésben van.

A szóban forgó részvény nem más, mint

