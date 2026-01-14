Bevezették az eurót, pár nap alatt mindenkit lehagyott a tőzsde

A szófiai SOFIX index az év első napjai óta

18 százalékot emelkedett, ezzel a Bloomberg által követett több mint kilencven tőzsdeindex közül jelenleg a legjobban teljesít.

A bolgár részvénypiac egyébként tavaly is erős évet zárt: 30 százalékos éves növekedést ért el, ami 2021 óta a legjobb eredmény.

A SOFIX index jelenleg húszéves csúcs közelében jár, miközben a forgalom is az egekbe szökött: az idei első kereskedési héten 184 százalékkal haladta meg az előző időszak átlagát. A mostani helyzet több elemző szerint a 2007-es uniós csatlakozás utáni tőzsderallira emlékeztet.

Peter Chobanov, a bolgár jegybank alelnöke egy bécsi pénzügyi konferencián arról számolt be, hogy az euróra való átállás eddig zökkenőmentesen zajlik. Elmondása szerint a lakosság gyorsan elfogadja az új fizetőeszközt, a váltás nem okozott számottevő inflációs nyomást, és mindössze tíz nappal a bevezetés után a korábbi nemzeti valuta, a leva készpénzállományának már csak mintegy fele maradt forgalomban.

Az euróövezeti tagság a befektetői bizalmat is erősíti a Fekete-tenger partján fekvő országban, amely 2021 óta hét választáson és ismétlődő politikai válságokon ment keresztül. A közös valuta bevezetése más előnyökkel is járt: az S&P és a Fitch hitelminősítők tavaly javították Bulgária adósbesorolását.

Chobanov szerint

ha a kormány folytatja az intézményi reformokat, az ország belátható időn belül elérheti az A kategóriás minősítést, ami további külföldi befektetéseket vonzhat.

Manyu Moravenov, a Bolgár Értéktőzsde vezérigazgatója közleményben hangsúlyozta, hogy a piaci szereplők várakozásai szerint az euró megkönnyíti a nemzetközi befektetők számára a bolgár piac elérését, és elősegíti a mélyebb pénzügyi integrációt. Úgy fogalmazott: az euróövezeti tagság új helyet biztosít Bulgáriának Európa pénzügyi térképén.

