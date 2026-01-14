Emelkedik számos állampapír kamata, mutatjuk az új számokat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Igen népszerűek a magyar befektetők körében az inflációkövető állampapírok, a Prémium Állampapírokban 3709 milliárd forint, a Babakötvényekben 522 milliárd forintot tartanak a legfrissebb adatok szerint.

Éppen ezért kulcsfontosságú adat, hogy 4,4%-os éves átlagos infláció alakult ki tavaly, ennek megfelelően az idén kezdődő, 2027-ben végződő kamatperiódusokban ehhez a bázisértékhez igazodik majd a Prémium Magyar Állampapír és a Babakötvény sorozatainak kamata. 2024-ben a tavalyinál alacsonyabb, 3,7% volt az infláció, így

a 2025-ös áremelkedés 0,7 százalékpontos (70 bázispontos) kamatbázis-növekedést eredményez, ezáltal a befektetők által kapott kamat is ennyivel növekszik

– eltekintve az olyan speciális esetektől, amikor az állampapír a megelőző kamatperiódusban fix kamatot termelt, és csak idéntől válik inflációkövetővé.

Az alábbi táblázatban mutatjuk, hogy

pontosan mekkora kamatot termelnek jelenleg az egyes PMÁP-sorozatok,

mikor fizetik ki az idén esedékes kamatukat,

és a következő kamatperiódusban hogyan változik a kamat mértéke.

A különböző Prémium Magyar Állampapír sorozatok legfőbb adatai a 2025-ös infláció függvényében Sorozat Infláció feletti kamatprémiuma Jelenlegi éves kamata Legközelebbi kamatfizetés napja Következő periódus kamata 2025. év végi kintlévő állomány (milliárd forint) 2026/J 0,75% 4,45% 2026.02.20 5,15% 154,9 2026/I 1,25% 4,95% 2026.07.20 5,65% 137,2 2027/J 0,75% 4,45% 2026.01.27 5,15% 345,8 2027/K 0,75% 4,45% 2026.02.24 5,15% 357,7 2027/I 1,50% 5,20% 2026.03.24 5,90% 136,7 2028/I 1,50% 5,20% 2026.02.23 5,90% 172,9 2028/J 1,50% 5,20% 2026.04.20 5,90% 171,8 2028/K 1,50% 5,20% 2026.06.20 5,90% 182,7 2028/L 0,25% 3,95% 2026.07.26 4,65% 133,8 2029/I 1,50% 5,20% 2026.02.21 5,90% 280,3 2029/J 1,50% 5,20% 2026.03.21 5,90% 386,8 2030/I 1,50% 5,20% 2026.02.20 5,90% 347,2 2030/J 1,50% 5,20% 2026.03.20 5,90% 275,5 2031/I 1,00% 4,70% 2026.05.21 5,40% 161,6 2032/I 0,50-1,00% 4,20% 2026.04.22 4,90% 88,8 2032/J 0,50-1,00% 4,20% 2026.04.22 4,90% 154,9 2033/I 0,25% 3,95% 2026.01.20 4,65% 190,6 2035/I2* 0,10% 6,00% 2026.05.23 4,50% 3,9 2035/I1* 0,50-1,00% 6,50% 2026.05.24 4,90% 26,8 Forrás: Portfolio-gyűjtés (*A csillaggal jelölt állampapírok a mostani, első kamatperiódusra fix kamatot fizetnek.)

Látható, hogy a legalacsonyabb, mindössze 0,10% százalékpontos PMÁP kamata csökkenni fog, tekintve, hogy a mostani, első kamatperiódusában fix 6%-os kamatot termel, de május végén inflációkövetővé válik a kamatozása, ami a 4,4%-os kamatbázis függvényében 4,5%-os kamatot eredményez majd. Ezzel a jelenleg vásárolható "2035/I2" állampapír a legalacsonyabb kamatú prémium állampapírrá alakul majd át.

A legkedvezőbb helyzetben azok a befektetők lesznek, akiknek magas (1,50 százalékpontos) kamatprémiummal bíró PMÁP van a tulajdonukban,

ők a 4,4%-os tavalyi infláció alapján 5,9%-os kamatra lesznek jogosultak az idén induló egy éves kamatperiódusok végén,

ez a 2025. év végi adatok alapján a kintlévő PMÁP-állomány kb. 53%-át érinti.

A Babakötvények kamata is emelkedik, a Babakötvények rendkívül magas, 3 százalékpontos kamatprémiumot fizetnek az infláció felett, így a 4,4%-os inflációnak köszönhetően a 2026-ban kezdődő, 2027-ben végződő kamatperiódusban 7,4%-ra emelkedik a kamatuk.

