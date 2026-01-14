Emelkedik számos állampapír kamata, mutatjuk az új számokat

Igen népszerűek a magyar befektetők körében az inflációkövető állampapírok, a Prémium Állampapírokban 3709 milliárd forint, a Babakötvényekben 522 milliárd forintot tartanak a legfrissebb adatok szerint.
Éppen ezért kulcsfontosságú adat, hogy 4,4%-os éves átlagos infláció alakult ki tavaly, ennek megfelelően az idén kezdődő, 2027-ben végződő kamatperiódusokban ehhez a bázisértékhez igazodik majd a Prémium Magyar Állampapír és a Babakötvény sorozatainak kamata. 2024-ben a tavalyinál alacsonyabb, 3,7% volt az infláció, így
a 2025-ös áremelkedés 0,7 százalékpontos (70 bázispontos) kamatbázis-növekedést eredményez, ezáltal a befektetők által kapott kamat is ennyivel növekszik
– eltekintve az olyan speciális esetektől, amikor az állampapír a megelőző kamatperiódusban fix kamatot termelt, és csak idéntől válik inflációkövetővé.
Az alábbi táblázatban mutatjuk, hogy
- pontosan mekkora kamatot termelnek jelenleg az egyes PMÁP-sorozatok,
- mikor fizetik ki az idén esedékes kamatukat,
- és a következő kamatperiódusban hogyan változik a kamat mértéke.
|A különböző Prémium Magyar Állampapír sorozatok legfőbb adatai a 2025-ös infláció függvényében
|Sorozat
|Infláció feletti kamatprémiuma
|Jelenlegi éves kamata
|Legközelebbi kamatfizetés napja
|Következő periódus kamata
|2025. év végi kintlévő állomány (milliárd forint)
|2026/J
|0,75%
|4,45%
|2026.02.20
|5,15%
|154,9
|2026/I
|1,25%
|4,95%
|2026.07.20
|5,65%
|137,2
|2027/J
|0,75%
|4,45%
|2026.01.27
|5,15%
|345,8
|2027/K
|0,75%
|4,45%
|2026.02.24
|5,15%
|357,7
|2027/I
|1,50%
|5,20%
|2026.03.24
|5,90%
|136,7
|2028/I
|1,50%
|5,20%
|2026.02.23
|5,90%
|172,9
|2028/J
|1,50%
|5,20%
|2026.04.20
|5,90%
|171,8
|2028/K
|1,50%
|5,20%
|2026.06.20
|5,90%
|182,7
|2028/L
|0,25%
|3,95%
|2026.07.26
|4,65%
|133,8
|2029/I
|1,50%
|5,20%
|2026.02.21
|5,90%
|280,3
|2029/J
|1,50%
|5,20%
|2026.03.21
|5,90%
|386,8
|2030/I
|1,50%
|5,20%
|2026.02.20
|5,90%
|347,2
|2030/J
|1,50%
|5,20%
|2026.03.20
|5,90%
|275,5
|2031/I
|1,00%
|4,70%
|2026.05.21
|5,40%
|161,6
|2032/I
|0,50-1,00%
|4,20%
|2026.04.22
|4,90%
|88,8
|2032/J
|0,50-1,00%
|4,20%
|2026.04.22
|4,90%
|154,9
|2033/I
|0,25%
|3,95%
|2026.01.20
|4,65%
|190,6
|2035/I2*
|0,10%
|6,00%
|2026.05.23
|4,50%
|3,9
|2035/I1*
|0,50-1,00%
|6,50%
|2026.05.24
|4,90%
|26,8
|Forrás: Portfolio-gyűjtés (*A csillaggal jelölt állampapírok a mostani, első kamatperiódusra fix kamatot fizetnek.)
Látható, hogy a legalacsonyabb, mindössze 0,10% százalékpontos PMÁP kamata csökkenni fog, tekintve, hogy a mostani, első kamatperiódusában fix 6%-os kamatot termel, de május végén inflációkövetővé válik a kamatozása, ami a 4,4%-os kamatbázis függvényében 4,5%-os kamatot eredményez majd. Ezzel a jelenleg vásárolható "2035/I2" állampapír a legalacsonyabb kamatú prémium állampapírrá alakul majd át.
A legkedvezőbb helyzetben azok a befektetők lesznek, akiknek magas (1,50 százalékpontos) kamatprémiummal bíró PMÁP van a tulajdonukban,
ők a 4,4%-os tavalyi infláció alapján 5,9%-os kamatra lesznek jogosultak az idén induló egy éves kamatperiódusok végén,
ez a 2025. év végi adatok alapján a kintlévő PMÁP-állomány kb. 53%-át érinti.
A Babakötvények kamata is emelkedik, a Babakötvények rendkívül magas, 3 százalékpontos kamatprémiumot fizetnek az infláció felett, így a 4,4%-os inflációnak köszönhetően a 2026-ban kezdődő, 2027-ben végződő kamatperiódusban 7,4%-ra emelkedik a kamatuk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Így árasztják el a kínai autók az egész világot
Idén várhatóan tovább bővül az export.
Nagy változás jön a Teslánál!
Alig pár hét múlva élesedik is.
Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot
Az OECD egy meglepő tervvel mentené meg a költségvetéseket.
A világ történelmének egyik legforróbb éve lett 2025
A mostani szokatlan hideg ellenére aggasztó számok érkeztek a tavalyi évről.
Máris itt a fordulat a lakáspiacon: újra drágulnak az albérletek
Szűkül a kínálat, mutatjuk a kerületenkénti és nagyvárosonkénti átlagárakat.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban
Hidegpárna ül az országra.
Nagyot ralizik a Mol!
Tovább száguld az árfolyam.
A vöröszóna kapujába került Macron gazdasága
A súlyosbodó hiány miatt egyre inkább fogy a bizalom Franciaországgal szemben.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?