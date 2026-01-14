Ez a két befektetés most nagyot ralizhat a profik szerint

Ezen a héten felpörög a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon Amerikában - a rengeteg pénzt megmozgató esemény apropóján a Morgan Stanley elemzői arra a kérdésre keresték a választ, hogy melyik vállalatokra érdemes most különösen odafigyelni, melyik papírok teljesíthetnek felül markánsan a következő időszakban. Mi most két izgalmas sztorit emelünk ki a szakértők gyűjtéséből; ezekben az a közös vonás, hogy mindkét részvény nagyot ralizhat az elemzők szerint.

A negyedéves gyorsjelentési szezon során az elemzők szerint érdemes azokra a részvényekre fókuszálni, ahol továbbra is erős az eredménydinamika, azok a vállalatok kerülhetnek tehát a fókuszba, akiknél töretlenül emelkedik a bevétel és a profit.

A héten több mint egy tucat S&P 500-as vállalat teszi vagy tette már közzé legfrissebb negyedéves számait - a Morgan Stanley elemzői pedig a piaci kapitalizáció alapján legnagyobb 1500 vállalatot vizsgálta meg, és azokat a fogyasztási cikkekkel foglalkozó, pénzügyi, ipari és egészségügyi cégeket emelte ki, amelyek „felülsúlyozott” vagy „piaci súlyú” besorolást kaptak, miközben az előrejelzések szerint a következő 12 hónapra vonatkozó egy részvényre jutó eredmény (EPS) növekményük alapján a legjobb 25 százalékba tartozhatnak.

Az alábbiakban két olyan vállalatot mutatunk be, amelyek felkerültek a befektetési bank listájára, ráadásul ezek a részvények nagyot ralizhatnak a jövőben.