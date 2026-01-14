A Fed legfrissebb Bézs Könyve szerint
a gazdasági szereplők többsége enyhe vagy mérsékelt növekedésre számít a következő hónapokban.
A 12 regionális jegybank közül nyolc erősödő gazdasági aktivitásról számolt be, és szintén nyolc jelezte, hogy a munkaerő-felvétel gyakorlatilag stagnál. Az árak tíz körzetben mérsékelt, kettőben pedig enyhe ütemben emelkedtek.
A jegybank tavaly összesen 0,75 százalékponttal csökkentette az irányadó kamatot, hogy megakadályozza a munkaerőpiac további gyengülését. Decemberben ugyanakkor jelezte, hogy kivárná az inflációs adatok egyértelmű javulását, ezért egyelőre a jelenlegi, 3,50–3,75 százalékos sávban tartja az alapkamatot. A piacok arra számítanak, hogy a január 27–28-i ülésen sem kerül sor módosításra.
A legutóbbi kamatcsökkentés óta a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra mérséklődött. A fogyasztói árak ezzel párhuzamosan decemberben 2,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben a Fed hivatalos inflációs célja 2 százalék.
A határidős piacok árazása alapján a befektetők legkorábban júniusban várnak újabb kamatcsökkentést – már Jerome Powell elnöki mandátumának lejárta után. Donald Trump többször kijelentette, hogy olyan Fed-elnököt kíván kinevezni, aki osztja nézetét az alacsonyabb kamatszintről.
A jegybankon belül jelentős nézeteltérések feszülnek. A decemberi kamatcsökkentés 9–3 arányban kapott többséget: a döntéshozók nagyobb része úgy vélte, a gyengülő munkaerőpiacnak szüksége volt a lazításra. Több, szavazati joggal nem rendelkező regionális jegybankelnök viszont azóta jelezte, hogy az inflációt tartja a nagyobb kockázatnak, ezért a kamatok változatlanul hagyását támogatta volna.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Jó hír rékezett az amerikai gazdaságról
Kiadták a friss Bézs Könyv jelentést.
Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?
Nincs már mit tenni?
Éles bírálói akadtak Trumpnak, kényes kérdésben hozott döntést az elnök
Az Nvidia egyes chipjeit megveheti Kína.
Itt a bejelentés: szükségállapotot hirdetett Zelenszkij
Az orosz támadások és a zord időjárás miatt.
Új korlátozást vezet be az egyik népszerű légitársaság, ennek sokan nem fognak örülni
Január 15-től szigorodik a szabályzat.
Bejelentette a Trump által szorongatott ország szövetségese: katonákat küldenek Grönlandra
De nem ők lehetnek az egyetlenek.
Tényleg a béke elnöke Donald Trump? A válasz sokakat meglephet
Nem keveset kell visszautazni érte.
Bejelentette Trump embere: fordulóponthoz ért a tűzszüneti alku – Kezdődhet az újjáépítés?
Egy vaskos fenyegetést is csatolt a bejelentés mellé.
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?