Jó hír rékezett az amerikai gazdaságról

Az Egyesült Államok legtöbb régiójában élénkül a gazdaság, a foglalkoztatottság lényegében változatlan maradt – derül ki a Federal Reserve szerdán közzétett Bézs könyv jelentéséből, amely várhatóan nem módosítja érdemben a jegybank két hét múlva esedékes kamatdöntésének irányát.

A Fed legfrissebb Bézs Könyve szerint

a gazdasági szereplők többsége enyhe vagy mérsékelt növekedésre számít a következő hónapokban.

A 12 regionális jegybank közül nyolc erősödő gazdasági aktivitásról számolt be, és szintén nyolc jelezte, hogy a munkaerő-felvétel gyakorlatilag stagnál. Az árak tíz körzetben mérsékelt, kettőben pedig enyhe ütemben emelkedtek.

A jegybank tavaly összesen 0,75 százalékponttal csökkentette az irányadó kamatot, hogy megakadályozza a munkaerőpiac további gyengülését. Decemberben ugyanakkor jelezte, hogy kivárná az inflációs adatok egyértelmű javulását, ezért egyelőre a jelenlegi, 3,50–3,75 százalékos sávban tartja az alapkamatot. A piacok arra számítanak, hogy a január 27–28-i ülésen sem kerül sor módosításra.

A legutóbbi kamatcsökkentés óta a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra mérséklődött. A fogyasztói árak ezzel párhuzamosan decemberben 2,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben a Fed hivatalos inflációs célja 2 százalék.

A határidős piacok árazása alapján a befektetők legkorábban júniusban várnak újabb kamatcsökkentést – már Jerome Powell elnöki mandátumának lejárta után. Donald Trump többször kijelentette, hogy olyan Fed-elnököt kíván kinevezni, aki osztja nézetét az alacsonyabb kamatszintről.

A jegybankon belül jelentős nézeteltérések feszülnek. A decemberi kamatcsökkentés 9–3 arányban kapott többséget: a döntéshozók nagyobb része úgy vélte, a gyengülő munkaerőpiacnak szüksége volt a lazításra. Több, szavazati joggal nem rendelkező regionális jegybankelnök viszont azóta jelezte, hogy az inflációt tartja a nagyobb kockázatnak, ezért a kamatok változatlanul hagyását támogatta volna.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 14. Elromlott a hangulat: esik Amerika

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ