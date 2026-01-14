  • Megjelenítés
 
Mutattunk egy részvényt, 55 százalékot szárnyalt pár hét alatt – És lehet, hogy csak most indul az igazi rakéta!

Kevesebb mint két hónapja mutattunk egy részvényt, amellyel azóta több mint másfélszeres hozamot lehetett elérni. Ez önmagában is figyelemre méltó, de a történet itt korántsem ért véget: azóta ugyanis olyan fejlemények történtek, amelyek alapján továbbra is jelentős potenciál maradhat a papírban, könnyen lehet, hogy még csak most indul az igazi rakéta!

Az elmúlt időszakban több olyan elemzésünk is megjelent, amelyek utólag beigazolták előrejelzéseink helytállóságát. Olyan piaci lehetőségekre mutattunk rá, amelyek korai felismerése jelentős nyereséget hozhatott a szemfüles olvasóink számára. Csak hogy néhány példát említsünk: az arany esetében időben mutattunk rá egy ígéretes befektetési lehetőségre, de az ezüstnél is azonosítottuk a trendfordulót még a mozgás kezdetén, illetve az uránbányászati cégekre vonatkozó elemzésünk szintén beigazolódott.

Most ismét egy „mi szóltunk előre” típusú cikkel érkezünk: a tavaly november végén megjelent elemzésünkben hívtuk fel olvasóink figyelmét egy izgalmas befektetési lehetőségre, ami nem elég, hogy nagyon is bejött (+50%),

de még bőven van benne további fantázia.

