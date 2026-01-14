Mutattunk egy részvényt, 55 százalékot szárnyalt pár hét alatt – És lehet, hogy csak most indul az igazi rakéta!

Az elmúlt időszakban több olyan elemzésünk is megjelent, amelyek utólag beigazolták előrejelzéseink helytállóságát. Olyan piaci lehetőségekre mutattunk rá, amelyek korai felismerése jelentős nyereséget hozhatott a szemfüles olvasóink számára. Csak hogy néhány példát említsünk: az arany esetében időben mutattunk rá egy ígéretes befektetési lehetőségre, de az ezüstnél is azonosítottuk a trendfordulót még a mozgás kezdetén, illetve az uránbányászati cégekre vonatkozó elemzésünk szintén beigazolódott.
Most ismét egy „mi szóltunk előre” típusú cikkel érkezünk: a tavaly november végén megjelent elemzésünkben hívtuk fel olvasóink figyelmét egy izgalmas befektetési lehetőségre, ami nem elég, hogy nagyon is bejött (+50%),
de még bőven van benne további fantázia.
