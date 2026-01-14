  • Megjelenítés
Több mint 2 millió 4iG részvényt értékesítettek a vállalat vezető tisztségviselői
Befektetés

Több mint 2 millió 4iG részvényt értékesítettek a vállalat vezető tisztségviselői

Portfolio
A januári eleji vásárlások után most több mint 2 millió darab 4iG részvényt értékesítettek tőzsdén kívüli kereskedésben a vállalat MRP programjában résztvevő vezető tisztségviselői és más MRP tagok egyaránt.
A 4iG még január 6-án tájékoztatta arról a piaci szereplőket, hogy a vállalat vezető tisztségviselői és más MRP tagok is az MRP-n keresztül, tőzsdén kívüli tranzakció (OTC) keretén belül vásároltak kedvezményes áron 4iG részvényeket.

Ennek értelmében január 6-án:

  • Blénessy László, 250 ezer darab,
  • Elkán Péter 150 ezer darab,
  • Fekete Péter Krisztián 450 ezer darab,
  • Linczényi Aladin Ádám 450 ezer darab,
  • Radó Gábor 80 ezer darab,
  • Tóth Béla Zsolt 250 ezer darab,
  • Thurzó Csaba Ferenc 200 ezer darab,
  • Tomcsányi Gábor pedig mintegy 225 000 darab 4iG törzsrészvényt vásárolt.

A tranzakciók mindegyike kereskedési helyszínen kívül, otc ügylet formájában történt, 878,94 forint/darab átlagáron.

Ezt követően a 4iG január 14-én már arról számolt be, hogy az imént felsorolt személyek szintén OTC ügylet keretén belül a mai napon értékesítették is az összes kedvezményes áron vásárolt részvényüket. Így összesen mintegy 2 055 000 darab 4iG által kibocsátott 20 forint névértékű törzsrészvényt értékesítettek, 3446,8 forintos átlagáron.

A tranzakció sajátrészvény tranzakciónak minősül, melynek eredményeként a 4iG tulajdonában lévő saját részvény állománya 9 347 590 darabra változott (3,13 százalék), ekként sávátlépés nem történt.

