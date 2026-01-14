Több mint 2 millió 4iG részvényt értékesítettek a vállalat vezető tisztségviselői

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A 4iG még január 6-án tájékoztatta arról a piaci szereplőket, hogy a vállalat vezető tisztségviselői és más MRP tagok is az MRP-n keresztül, tőzsdén kívüli tranzakció (OTC) keretén belül vásároltak kedvezményes áron 4iG részvényeket.

Ennek értelmében január 6-án:

Blénessy László, 250 ezer darab,

Elkán Péter 150 ezer darab,

Fekete Péter Krisztián 450 ezer darab,

Linczényi Aladin Ádám 450 ezer darab,

Radó Gábor 80 ezer darab,

Tóth Béla Zsolt 250 ezer darab,

Thurzó Csaba Ferenc 200 ezer darab,

Tomcsányi Gábor pedig mintegy 225 000 darab 4iG törzsrészvényt vásárolt.

A tranzakciók mindegyike kereskedési helyszínen kívül, otc ügylet formájában történt, 878,94 forint/darab átlagáron.

Ezt követően a 4iG január 14-én már arról számolt be, hogy az imént felsorolt személyek szintén OTC ügylet keretén belül a mai napon értékesítették is az összes kedvezményes áron vásárolt részvényüket. Így összesen mintegy 2 055 000 darab 4iG által kibocsátott 20 forint névértékű törzsrészvényt értékesítettek, 3446,8 forintos átlagáron.

A tranzakció sajátrészvény tranzakciónak minősül, melynek eredményeként a 4iG tulajdonában lévő saját részvény állománya 9 347 590 darabra változott (3,13 százalék), ekként sávátlépés nem történt.

