Történelmi döntés készül - Ez a kitörés előtt álló részvény lehet a nagy nyertese!

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ma este dönthet Donald Trump vámjairól. Amennyiben Trump ellen döntenek, úgy a döntés kedvező lehet azoknak a részvényeknek, amelyeket a leginkább sújtottak az elnök intézkedései. Mostani elemzésünkben ezért egy olyan vállalattal fogunk foglalkozni, amely különösen jól járhat a vámok eltörlésével.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Tavaly áprilisban nagy hullámokat vetett a piacokon az amerikai elnök vámháborúja, a kezdeti sokkot követően azonban a befektetők rendkívül hamar megtanultak együttélni a vámhelyzet okozta bizonytalanságokkal.

Szerda este újabb fejezetet következhet, ugyanis a Legfelsőbb Bíróság dönteni fog a vámokról, a háttérben pedig már elkezdtek mozgolódni a befektetők.

A Polymarket jelenleg 73 százalék esélyt áraz arra, hogy a bíróság jogellenesnek minősíti Trump vámjait.