Aggasztó jelek a pénzügyi rendszerben: megháromszorozódott egy mutató, ami nagy bajra utalhat

A nagyjából 3000 milliárd dolláros magánhitel-piacot elsősorban vagyonkezelők és más nem banki szereplők vállalati hitelei alkotják. Az elmúlt hónapokban a piac fokozott figyelmet kapott, miután néhány, nagy visszhangot kiváltó amerikai csőd felerősítette a befektetők aggodalmait a hitelminőséggel kapcsolatban - emlékeztet a Reuters.

Az elsőrendű hitel olyan kölcsöntípus, amelyet csőd esetén elsőként fizetnek vissza. Az MSCI szerint a feszültség jelei egyre erősebben látszanak e követeléseknél, miután két évig tartó magas kamatszint próbára tette a hitelfelvevők teherbíró képességét. Az indexszolgáltató közlése alapján az elsőbbségi hitelek 20 százalékos leírási rátája (ezt a piacon olyan küszöbértékének tekintik, amely felett nehéz a helyzet) több mint háromszorozódást jelent a 2022-es kamatemelkedési hullám óta.

Bár a magánhitelalapok befektetői eddig még nem kezdtek tömeges átstrukturálásokba a problémás hitelek kezelése érdekében, a súlyosabb értékvesztések lassan beszivárognak a rendszerbe.

Az elsőrendű hitelek több mint öt százaléka már 50 százalékos leírást szenvedett el.

"Ezek az agresszívebb leírások arra utalnak, hogy egyre több hitel sodródik a szakadék felé, az átstrukturálás irányába – ahol a hitelezők könnyen részvényessé válhatnak" – áll a jelentésben. "Egyelőre a hitelek elég jövedelmet termelnek a veszteségek fedezésére, de a csődhírek dobpergése mintha egyre hangosabbá válna."

