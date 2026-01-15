Bemondta a Bank of America, milyen európai befektetésen lehet idén sokat keresni

  • Megjelenítés
A Bank of America elemzői szerint az európai ingatlanrészvények előtt ritkán látott hozampotenciál áll, amit a kamatkörnyezet stabilizálódása és a történelmi átlagnál jóval alacsonyabb értékeltség alapoz meg - jelentette a Bloomberg.
A Marc Mozzi vezette elemzőcsapat a javuló gazdasági kilátásokra és a befektetők fokozódó kockázatvállalási hajlandóságára hivatkozva arra jutott, hogy a szektor sajáttőke-arányos megtérülése visszatért a húszéves mediánszintre. A szakértők szerint a fellendülés megalapozott: a bérleti mutatók stabilak, a profitok pedig ismét a hosszú távú trend közelében alakulnak.

Az Euro Stoxx Real Estate Index csütörtök délután 1,5 százalékkal emelkedett. Az index az elmúlt egy évben mindössze 5,8 százalékos hozamot ért el, jelentősen elmaradva a szélesebb Stoxx 600 19 százalékos teljesítményétől. A mutató nagyjából értéke egyharmadát veszítette el azóta, hogy a jegybankok négy éve elkezdték emelni az irányadó kamatokat.

A Bank of America elemzői a mesterségesintelligencia-adatközpontokat, az önkiszolgáló raktárakat, valamint az egészségügyi és kiskereskedelmi ingatlanokat jelölték meg a következő év legfontosabb tematikus befektetési területeiként.

A pénzintézet szakemberei átlagosan 19 százalékos éves hozamot várnak, amelyből 5 százalékpontot az osztalékhozam adhat.

Kedvenc részvényeik között szerepel az Unibail-Rodamco-Westfield, a Merlin Properties Socimi és az Aedifica. Emellett a LondonMetric Property és a Shurgard Self Storage ajánlását felminősítették, mindkét papírra vételi ajánlást fogalmaztak meg.

