Ezért lesz nehezebb idén pénzt keresni a tőzsdén

Az amerikai gazdaság gyorsul, a Fed befejezte a szigorítást, az inflációs adatok megnyugtatóak – a tőzsdék mégsem tudnak új lendületet venni, hiszen például a Nasdaq 100 sem emelkedett hónapok óta új csúcsra. Miért fullad ki minden ralikísérlet, amikor a hírek látszólag tökéletesek? A válasz nem a kamatokban és nem is a vállalati jelentésekben rejlik, hanem a pénzügyi rendszer "gépházában", ahol csendben, de radikálisan átrajzolódtak az erőviszonyok. Egy kritikus védőháló épp most foszlott semmivé, és a Fed kénytelen volt a színfalak mögött beavatkozni - de az eredmény egészen más lehet, mint amire a piac számít.

Amikor a részvénypiacokról beszélünk, legtöbbször a profitkilátások, a gazdaság és a monetáris politika, de ezen belül is a kamatok alakulása kerül szóba.

Van azonban egy tényező, amiről méltatlanul kevés szó esik: ez pedig a likviditási trendek alakulása. Ez most különösen aktuális kérdés, hiszen november végén épp a gyorsan romló likviditási trendek miatt ütötték a tőzsdéket. Azóta viszont kiderült, hogy újragyorsul az amerikai gazdaság, az inflációs trendek nem néznek ki rosszul, a tőzsdék mégsem tudtak feljebb menni.

Ezért érdemes megérteni, mi történik a pénzügyi rendszer bugyraiban, hogy ne fussunk bele felesleges csalódásokba a piacokon. Ehhez pedig érdemes nem csak az amerikai trendekre koncentrálni, hanem megnézni a világ nagy gazdaságait is.