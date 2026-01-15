Felejthető éven vannak túl az ingatlanbefektetések

Egészen speciális részterületet képviselnek a befektetési alapok világán belül az ingatlanalapok: a jellemzően hosszabb távra szóló, nagy összegű ingatlanbefektetések itt akár napon belüli likviditású, megfizethető árfolyamon forgó befektetési jegyek révén érhetők el a lakossági befektetők számára. A magyarok összességében kedvelik az ingatlanalapokat: a szektor a maga 2120 milliárd forintos kezelt vagyonával a negyedik legnépszerűbbnek tekinthető a kötvényalapok, az abszolút hozamú alapok és a vegyes alapok után.
Ezeknek az alapoknak mostanában alaposan fel van adva a lecke, a Covid kitörését követően gyors ütemben kezdett terjedni a home office, ami keresletcsökkenést eredményezett a kereskedelmi ingatlanok piacán. Jelenleg mind az irodapiac, mind az ipari- és logisztikai piac a kívánatosnál jóval magasabb kihasználatlansággal, helyenként túlkínálattal működik, miközben mélypontra süllyedt a kereslet, és a magyar gazdaság általános teljesítménye is visszafogja a beruházási kedvet.
A nehezített körülmények közepette vegyes kép rajzolódik ki az ingatlanalapok hozamainál: a legjobban menő alapok sikeresen felülmúlták az állampapír-hozamokat, míg a gyengébbek kis mértékű pozitív hozammal zárták a tavalyi évet. Nézzük is a listát, hogy mely ingatlanalapok csinálták a legjobb hozamokat 2025-ben:
