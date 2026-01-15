Mutatunk egy meglepően olcsó magyar részvényt, amiben most bőven van fantázia!

Bőven van miből válogatnia azoknak, akik idén is a magyar tőzsdén helyeznék el a pénzüket. Az OTP mellett a Mol látványos kitörése, a Nyomda erős évkezdése, illetve a 4iG-Rába sztori is bőven tartogat ígéretes lehetőségeket. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amely nem csak, hogy rendkívül olcsó, de éppen kitörés előtt áll, így különösen jól járhat az, aki időben lép.

2026-ot is a világverők között kezdi a magyarok tőzsde, és jó hír, hogy a forint is viszonylag jól tartja magát a rendkívüli geopolitikai bizonytalanságok közepette.

Ebben a környezetben különösen jól járhat az a befektető, aki itthon tartja a pénzét. Ráadásul már most látszik, hogy több részvényben is bőven van és lesz is fantázia az idei évben.

Mostani elemzésünkben egy nagyon olcsó részvényt mutatunk, amelyben hosszú idő után egy olyan kitörés jöhet, ami egy nagy emelkedést indíthat meg.