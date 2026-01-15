Mutatunk egy meglepően olcsó magyar részvényt, amiben most bőven van fantázia!

2026-ot is a világverők között kezdi a magyarok tőzsde, és jó hír, hogy a forint is viszonylag jól tartja magát a rendkívüli geopolitikai bizonytalanságok közepette.
Ebben a környezetben különösen jól járhat az a befektető, aki itthon tartja a pénzét. Ráadásul már most látszik, hogy több részvényben is bőven van és lesz is fantázia az idei évben.
Mostani elemzésünkben egy nagyon olcsó részvényt mutatunk, amelyben hosszú idő után egy olyan kitörés jöhet, ami egy nagy emelkedést indíthat meg.
