Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára

Csütörtökön korrigált az arany árfolyama, miután a befektetők realizálták a szerdai történelmi csúcson elért nyereségeiket, miközben Donald Trump enyhébb hangnemet ütött meg a Fed elnökével és Iránnal kapcsolatban, mérsékelve a menekülőeszközök iránti keresletet.

A spot arany árfolyama 0,3 százalékkal 4609 dollárra csökkent unciánként. Szerdán még 4642,72 dolláros történelmi csúcsot ért el.

Ma azt látjuk, hogy az arany árfolyama kissé visszaesett, miután Trump jelezte, hogy talán mégsem avatkoznak be Iránban. Ez csökkentette a menekülőeszközök iránti keresletet.

Irán az 1979-es forradalom óta nem látott belpolitikai válsággal küzd. A vezetés az amerikai katonai támaszpontok fenyegetésével próbálja elbátortalanítani Trumpot, aki többször is katonai beavatkozással fenyegetőzött.

Az amerikai elnök ugyanakkor a Fehér Házban azt jelezte, hogy egyelőre kivár a válsággal kapcsolatban.

Trump szerdán azt is közölte, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda büntetőjogi vizsgálata ellenére nem tervezi Jerome Powell Fed-elnök menesztését. Hozzátette ugyanakkor, hogy "még korai" megmondani, végül mit fog tenni.

A nap folyamán közzéteszik a heti munkanélküliségi adatokat, amelyek támpontot adhatnak a Fed monetáris politikájának jövőbeli irányáról. A befektetők jelenleg arra számítanak, hogy az amerikai jegybank idén két alkalommal csökkenti az irányadó kamatot.

Az alacsony kamatkörnyezet, valamint a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság hagyományosan kedvez a hozamot nem termelő eszközöknek, így az aranynak is.

Az ezüst árfolyama 3,4 százalékkal 89,63 dollárra esett, miután korábban 93,57 dolláros történelmi csúcsot ért el.

A platina 2,6 százalékkal 2321,65 dollárra gyengült, miután december 29-én 2478,50 dolláros rekordárat ért el.

A palládium árfolyama 1,3 százalékkal csökkent, és egyhetes mélypont közelében, 1804,10 dolláron forog.

