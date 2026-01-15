Veszélyben a legfontosabb tőzsdei sztori: mutatjuk az összeomlás első jeleit

Az elmúlt években gyakorlatilag minden az AI körül forog, de miközben a piacok számos alkalommal új csúcsra mentek, valójában az AI-hoz köthető beruházási boom, és a profit is látványosan csak egy szűk körben csapódott le, a többiek pedig legfeljebb a partvonalról nézik az eseményeket. A JP Morgan Asset Management 2026-os kitekintése találóan „Fojtogató Magasságoknak” nevezi ezt az állapotot, ahol egyszerre találkozik az aggasztóan magas piaci koncentráció és az új piaci csúcsok. Ilyenkor pedig a legfontosabb kérdés nem az, hogy mi mehet még jól, hanem az, hogy hol kezdhet el repedezni a vizesárok, amely eddig védte az AI-trade-et. Ha az AI-sztori sérül, akkor túlméretezett súlya miatt a teljes piac elkezdhet szenvedni - és az első aggasztó jelek már kezdenek látszani.

Fojtogató Magasságok

Az AI-sztori az elmúlt években gyakorlatilag maga alá gyűrte az egész amerikai piacot. A JP Morgan Asset Management 2026-os kitekintése emlékeztet, hogy a ChatGPT 2022 végi indulása óta az S&P 500 hozamának, profitjának és vállalati tőkekiadásainak 65-75 százaléka mindössze 42, generatív AI-hoz köthető cégnél csapódott le. Ami talán még beszédesebb, hogy ha ezt a 42 részvényt kivesszük, az S&P 500 jelentősen alulteljesített volna Európával, Japánnal és Kínával szemben is. Szintén egy érdekes szám, és a téma fontosságát érzékelteti, hogy a tech szektor tőkekiadásai az amerikai GDP-növekedés 40-45 százalékát adták a tavalyi első három negyedévben.

A jelentés címe találó, a „Smothering Heights” (Fojtogató Magasságok) arra utal, hogy egyetlen téma és egyetlen részvénycsoport olyan erővel telepedett a piacra, hogy a többi sztori alig kap levegőt.

Épp ezért muszáj vele foglalkozni.