Veszélyben a legfontosabb tőzsdei sztori: mutatjuk az összeomlás első jeleit

Fojtogató Magasságok
Az AI-sztori az elmúlt években gyakorlatilag maga alá gyűrte az egész amerikai piacot. A JP Morgan Asset Management 2026-os kitekintése emlékeztet, hogy a ChatGPT 2022 végi indulása óta az S&P 500 hozamának, profitjának és vállalati tőkekiadásainak 65-75 százaléka mindössze 42, generatív AI-hoz köthető cégnél csapódott le. Ami talán még beszédesebb, hogy ha ezt a 42 részvényt kivesszük, az S&P 500 jelentősen alulteljesített volna Európával, Japánnal és Kínával szemben is. Szintén egy érdekes szám, és a téma fontosságát érzékelteti, hogy a tech szektor tőkekiadásai az amerikai GDP-növekedés 40-45 százalékát adták a tavalyi első három negyedévben.
A jelentés címe találó, a „Smothering Heights” (Fojtogató Magasságok) arra utal, hogy egyetlen téma és egyetlen részvénycsoport olyan erővel telepedett a piacra, hogy a többi sztori alig kap levegőt.
Épp ezért muszáj vele foglalkozni.
