  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Veszélyben a legfontosabb tőzsdei sztori: mutatjuk az összeomlás első jeleit

Portfolio
Az elmúlt években gyakorlatilag minden az AI körül forog, de miközben a piacok számos alkalommal új csúcsra mentek, valójában az AI-hoz köthető beruházási boom, és a profit is látványosan csak egy szűk körben csapódott le, a többiek pedig legfeljebb a partvonalról nézik az eseményeket. A JP Morgan Asset Management 2026-os kitekintése találóan „Fojtogató Magasságoknak” nevezi ezt az állapotot, ahol egyszerre találkozik az aggasztóan magas piaci koncentráció és az új piaci csúcsok. Ilyenkor pedig a legfontosabb kérdés nem az, hogy mi mehet még jól, hanem az, hogy hol kezdhet el repedezni a vizesárok, amely eddig védte az AI-trade-et. Ha az AI-sztori sérül, akkor túlméretezett súlya miatt a teljes piac elkezdhet szenvedni - és az első aggasztó jelek már kezdenek látszani.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Fojtogató Magasságok

Az AI-sztori az elmúlt években gyakorlatilag maga alá gyűrte az egész amerikai piacot. A JP Morgan Asset Management 2026-os kitekintése emlékeztet, hogy a ChatGPT 2022 végi indulása óta az S&P 500 hozamának, profitjának és vállalati tőkekiadásainak 65-75 százaléka mindössze 42, generatív AI-hoz köthető cégnél csapódott le. Ami talán még beszédesebb, hogy ha ezt a 42 részvényt kivesszük, az S&P 500 jelentősen alulteljesített volna Európával, Japánnal és Kínával szemben is. Szintén egy érdekes szám, és a téma fontosságát érzékelteti, hogy a tech szektor tőkekiadásai az amerikai GDP-növekedés 40-45 százalékát adták a tavalyi első három negyedévben.

A jelentés címe találó, a „Smothering Heights” (Fojtogató Magasságok) arra utal, hogy egyetlen téma és egyetlen részvénycsoport olyan erővel telepedett a piacra, hogy a többi sztori alig kap levegőt. 

Épp ezért muszáj vele foglalkozni.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility