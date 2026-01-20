A Magyar Telekom a Yettel hálózatán biztosítja ügyfelei 2G forgalmát

A Magyar Telekom és a Yettel Magyarország között korábban létrejött 2G mobil hozzáférési megállapodás értelmében 2026. január 20-ától a Magyar Telekom ügyfeleinek 2G hang- és adatforgalmát fokozatosan a Yettel rádiós hálózata veszi át Magyarország teljes területén, a Yettel hálózati lefedettségének megfelelően.

A jelenlegi tervek szerint az átállás több lépésben 2026. április 1-ig megtörténik. A szabványos készüléket használó ügyfeleknek külön teendőjük nincs ezzel kapcsolatban, továbbra is a Magyar Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A társaság készülékcsere-programmal segíti jelenleg kizárólag 2G-képes készülékkel rendelkező ügyfeleit.

