Az arany ára az egekbe szökött: erre az egy jelentésre várnak most a befektetők

Az arany unciánkénti ára ma átlépte a 4700 dollárt, ezzel új történelmi csúcsot állított fel. A ralit a kiéleződő amerikai–európai kereskedelmi feszültségek hajtják, amelyek felerősítik a befektetők menedékeszközök iránti keresletét.

Hétfői hírek szerint Dánia növeli katonai jelenlétét Grönlandon, miután Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki, hogy akár erőszakkal is átvegye a sziget feletti ellenőrzést. Trump korábban azzal fenyegetőzött, hogy február 1-jétől további 10 százalékos importvámot vet ki nyolc európai ország termékeire. A tervek szerint ezeket a terheket júniusban akár 25 százalékra is emelheti, ha az Egyesült Államok nem szerez ellenőrzést a sziget felett. Az uniós vezetők csütörtökön rendkívüli csúcstalálkozón vitatják meg a lehetséges válaszlépéseket.

A befektetők eközben a héten esedékes, korábban elhalasztott

amerikai PCE-inflációs jelentést várják, amely további támpontokat adhat a Federal Reserve (Fed) várható kamatpályájáról.

Az arany idei erős teljesítménye a 2025-ös év rendkívüli nyereségeire épül. A drágulást elsősorban a venezuelai és iráni feszültségek miatt felerősödő menekülés a biztonságos eszközökbe, valamint a Fed függetlenségével kapcsolatos tartós aggodalmak táplálják.

