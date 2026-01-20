Jaj a tisztességtelen nyugdíjcélú megtakarításoknak: itt a felügyelet új stratégiája

Az európai biztosítási és nyugdíjrendszer előtt álló kihívások már jóval túlmutatnak a pénzügyi szektoron: geopolitikai bizonytalanságok, klímakockázatok, kiberfenyegetések és az elöregedő társadalom egyszerre teszik próbára a rendszer ellenálló képességét – hívja fel a figyelmet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA). A szervezet 2030-ig szóló stratégiája ezekre a kockázatokra ad átfogó választ:
az új megközelítés szerint a fogyasztóvédelem, az egységes piac és a szabályozás egyszerűsítése kerül a fókuszba.
Az elmúlt évek tapasztalata egyértelművé tette: a változás nem kivétel, hanem állandó tényező lett Európában. A megélhetési költségek emelkedése és az elégtelen nyugdíjak kockázata ma már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem társadalmi felelősség is. Az európai polgárok mindennapjait egyszerre terhelik a klímaváltozásból fakadó sokkok, a digitalizációval együtt járó kiberkockázatok és a geopolitikai feszültségek, amelyek alapjaiban formálják át az uniós gazdasági környezetet.
Ebben a közegben az EIOPA célja nem pusztán a reagálás, hanem az érdemi, kézzelfogható hatással járó cselekvés. A hatóság küldetése szerint a biztosítási és nyugdíjszektor stabilitásán és fenntartható fejlődésén keresztül kívánja erősíteni az európai társadalom ellenállóképességét, miközben egységes felügyeleti fellépéssel védi a biztosítottak és nyugdíjcélra megtakarítók érdekeit.
Az új stratégia középpontjában egy biztonságos és fenntartható, egységes európai piac áll.
Ennek elérése érdekében az EIOPA három fő pillért határozott meg:
- az egységes piac integrációjának erősítését,
- a piaci és társadalmi reziliencia növelését, valamint
- egy egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb szabályozási környezet kialakítását.
Az egységes piac megerősítése elsősorban a felügyeleti gyakorlatok közelítésén keresztül valósulna meg. A hatóság célja közös módszertanok, eszközök és keretrendszerek alkalmazása, amelyek egységes felügyeleti kultúrát teremtenek az EU-n belül. Emellett kiemelt szerepet kap a nemzeti felügyeletek szakmai támogatása, a tudásmegosztás és az új kockázatokkal kapcsolatos tapasztalatcsere.
A fogyasztóvédelem területén az EIOPA határozottabb fellépést ígér:
a jövőben nagyobb figyelmet kapnak a tisztességtelen piaci gyakorlatok, a rossz ár-érték arányú termékek és a kirekesztési kockázatok.
A hatóság célzott beavatkozásokkal lépne fel egyes termékekkel, piaci szereplőkkel vagy akár teljes szegmensekkel szemben, miközben technológiasemleges megközelítést alkalmaz, elismerve az innováció növekvő szerepét.
A reziliencia erősítése a stratégia másik kulcseleme. Az EIOPA folyamatosan monitorozná a pénzügyi piacokat és a lényeges kockázatokat, beleértve az új technológiák és üzleti modellek terjedését is. A cél a sérülékenységek korai felismerése, valamint a válságmegelőzési és válságkezelési eszköztár fejlesztése annak érdekében, hogy egy esetleges krízis minél kisebb kárt okozzon a reálgazdaságban és az adófizetőknek.
A társadalmi ellenállóképesség növelése érdekében az EIOPA fontosnak tartja a kockázatok jobb megértését és az adatok minőségének javítását. A hatóság ösztönözné a lakosság és a vállalatok tudatosabb döntéshozatalát a nyugdíjak, a természeti katasztrófák, a kibervédelem vagy az egészségbiztosítás területén, miközben az átláthatóságot és a korrekt terméktájékoztatást is erősítené.
A stratégia harmadik pillére a szabályozás modernizálása. Az EIOPA már a jogalkotási folyamat korai szakaszában aktívan részt venne az uniós szabályok alakításában, adatvezérelt szakmai tanácsokkal és hatásvizsgálatokkal. A cél a felesleges adminisztratív terhek csökkentése, az arányosság erősítése és a felügyeleti technológiák – az úgynevezett SupTech megoldások – szélesebb körű alkalmazása.
Petra Hielkema, az EIOPA elnöke az új stratégia kapcsán kijelentette: "Ez a több évre szóló stratégia az EIOPA korábbi cselekvési tervére épül, ugyanakkor új hangsúlyokat és célokat vezet be, amelyek jobban igazodnak a mai makrogazdasági folyamatok és társadalmi igények változó valóságához.
Meggyőződésem, hogy a felügyelet nem a rendszerekről szól, hanem az emberekről: az ő biztonságukról és jövőjükről.
Az ebben az ütemtervben megfogalmazott stratégiai célok irányt mutatnak majd a következő években, és segítik az európai biztosítókat és nyugdíjszolgáltatókat abban, hogy a folyamatos átalakulás időszakában is megőrizzék relevanciájukat, miközben nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak a háztartások és a vállalkozások számára" – fogalmazott a felügyeleti vezető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Riasztó adatok érkezetek: halálos járvány terjed az Egyesült Államokban
Annyi fertőzött van egy hét alatt, mint korábban egész évben.
Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt
A feldolgozóiparon túlra tekint végre a kommunista vezetés.
Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő
Három budapesti irodaház és egy debreceni lakóingatlanfejlesztési telek a portfólióban.
Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői
Kiszámítható szabályozói környezetért kiáltanak a szakemberek.
Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
Észak-Amerikában is gyengén szerepelt a cég.
Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek
Ötéves csúcson a lakáseladási kedv.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.