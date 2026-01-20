Jaj a tisztességtelen nyugdíjcélú megtakarításoknak: itt a felügyelet új stratégiája

Az európai biztosítási és nyugdíjrendszer előtt álló kihívások már jóval túlmutatnak a pénzügyi szektoron: geopolitikai bizonytalanságok, klímakockázatok, kiberfenyegetések és az elöregedő társadalom egyszerre teszik próbára a rendszer ellenálló képességét – hívja fel a figyelmet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA). A szervezet 2030-ig szóló stratégiája ezekre a kockázatokra ad átfogó választ:

az új megközelítés szerint a fogyasztóvédelem, az egységes piac és a szabályozás egyszerűsítése kerül a fókuszba.

Az elmúlt évek tapasztalata egyértelművé tette: a változás nem kivétel, hanem állandó tényező lett Európában. A megélhetési költségek emelkedése és az elégtelen nyugdíjak kockázata ma már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem társadalmi felelősség is. Az európai polgárok mindennapjait egyszerre terhelik a klímaváltozásból fakadó sokkok, a digitalizációval együtt járó kiberkockázatok és a geopolitikai feszültségek, amelyek alapjaiban formálják át az uniós gazdasági környezetet.

Ebben a közegben az EIOPA célja nem pusztán a reagálás, hanem az érdemi, kézzelfogható hatással járó cselekvés. A hatóság küldetése szerint a biztosítási és nyugdíjszektor stabilitásán és fenntartható fejlődésén keresztül kívánja erősíteni az európai társadalom ellenállóképességét, miközben egységes felügyeleti fellépéssel védi a biztosítottak és nyugdíjcélra megtakarítók érdekeit.

Az új stratégia középpontjában egy biztonságos és fenntartható, egységes európai piac áll.

Ennek elérése érdekében az EIOPA három fő pillért határozott meg:

az egységes piac integrációjának erősítését,

a piaci és társadalmi reziliencia növelését, valamint

egy egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb szabályozási környezet kialakítását.

Az egységes piac megerősítése elsősorban a felügyeleti gyakorlatok közelítésén keresztül valósulna meg. A hatóság célja közös módszertanok, eszközök és keretrendszerek alkalmazása, amelyek egységes felügyeleti kultúrát teremtenek az EU-n belül. Emellett kiemelt szerepet kap a nemzeti felügyeletek szakmai támogatása, a tudásmegosztás és az új kockázatokkal kapcsolatos tapasztalatcsere.

A fogyasztóvédelem területén az EIOPA határozottabb fellépést ígér:

a jövőben nagyobb figyelmet kapnak a tisztességtelen piaci gyakorlatok, a rossz ár-érték arányú termékek és a kirekesztési kockázatok.

A hatóság célzott beavatkozásokkal lépne fel egyes termékekkel, piaci szereplőkkel vagy akár teljes szegmensekkel szemben, miközben technológiasemleges megközelítést alkalmaz, elismerve az innováció növekvő szerepét.

A reziliencia erősítése a stratégia másik kulcseleme. Az EIOPA folyamatosan monitorozná a pénzügyi piacokat és a lényeges kockázatokat, beleértve az új technológiák és üzleti modellek terjedését is. A cél a sérülékenységek korai felismerése, valamint a válságmegelőzési és válságkezelési eszköztár fejlesztése annak érdekében, hogy egy esetleges krízis minél kisebb kárt okozzon a reálgazdaságban és az adófizetőknek.

A társadalmi ellenállóképesség növelése érdekében az EIOPA fontosnak tartja a kockázatok jobb megértését és az adatok minőségének javítását. A hatóság ösztönözné a lakosság és a vállalatok tudatosabb döntéshozatalát a nyugdíjak, a természeti katasztrófák, a kibervédelem vagy az egészségbiztosítás területén, miközben az átláthatóságot és a korrekt terméktájékoztatást is erősítené.

A stratégia harmadik pillére a szabályozás modernizálása. Az EIOPA már a jogalkotási folyamat korai szakaszában aktívan részt venne az uniós szabályok alakításában, adatvezérelt szakmai tanácsokkal és hatásvizsgálatokkal. A cél a felesleges adminisztratív terhek csökkentése, az arányosság erősítése és a felügyeleti technológiák – az úgynevezett SupTech megoldások – szélesebb körű alkalmazása.

Petra Hielkema, az EIOPA elnöke az új stratégia kapcsán kijelentette: "Ez a több évre szóló stratégia az EIOPA korábbi cselekvési tervére épül, ugyanakkor új hangsúlyokat és célokat vezet be, amelyek jobban igazodnak a mai makrogazdasági folyamatok és társadalmi igények változó valóságához.

Meggyőződésem, hogy a felügyelet nem a rendszerekről szól, hanem az emberekről: az ő biztonságukról és jövőjükről.

Az ebben az ütemtervben megfogalmazott stratégiai célok irányt mutatnak majd a következő években, és segítik az európai biztosítókat és nyugdíjszolgáltatókat abban, hogy a folyamatos átalakulás időszakában is megőrizzék relevanciájukat, miközben nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak a háztartások és a vállalkozások számára" – fogalmazott a felügyeleti vezető.

