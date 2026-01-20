  • Megjelenítés
Riasztó jelzés érkezett: a befektetők egyáltalán nincsenek felkészülve arra, ami most jöhet
Riasztó jelzés érkezett: a befektetők egyáltalán nincsenek felkészülve arra, ami most jöhet

A részvénypiac ezen a héten bekövetkezett hirtelen korrekciója sok befektetőt váratlanul érhetett. A Bank of America felmérése szerint az alapkezelők 2021 júliusa óta a legoptimistábbak voltak, miközben a részvénypiaci eséssel szembeni védekezés mértéke nyolcéves mélypontra süllyedt - a felmérést még a hétvégi, Grönland körüli geopolitikai feszültségek eszkalálódása előtt végezték el, jegyzi meg a Bloomberg.

A Bank of America januári felmérésében a válaszadók 38 százaléka számított erősebb globális gazdasági növekedésre, ami jelentős ugrás az előző hónaphoz képest – írták Michael Hartnett vezette stratégák.

A készpénzállomány rekordszintre csökkent, miközben a részvénykitettség 2024 decembere óta a legmagasabb szintre emelkedett,

az alapkezelők 48 százaléka túlsúlyozta a részvényeket.

Ennek hatására a felmérés hangulatmutatója több mint négyéves csúcsra emelkedett. Az eredmények a BofA Bull & Bear indikátorát is úgynevezett „hiper-bikás” szintre tolták, ami arra utal, hogy a befektetőknek növelniük kellene a kockázati fedezeti és menedékeszközök arányát.

Ezzel szemben

a résztvevők közel fele jelezte, hogy egyáltalán nem rendelkezik védelemmel egy éles részvénypiaci eséssel szemben, ami 2018 óta a legmagasabb arány.

Az alacsony fedezeti szint lényegtelen egy pozitív meglepetésekkel teli világban” – fogalmazott Hartnett –,

de rendkívül fontossá válik, ha a meglepetések hirtelen negatívak lesznek.

A befektetők éppen egy ilyen fordulattal szembesültek a hétvégén, a felmérés lezárása után, amikor Donald Trump elnök új vámokkal fenyegetett meg nyolc európai országot, amelyek ellenezték az Egyesült Államok azon követelését, hogy Dánia adja át Grönlandot Washingtonnak. A kereskedelmi háborús retorika visszatérése rontotta a kockázatvállalási étvágyat.

